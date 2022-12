Il Natale buio dei lavoratori di Pratiko: sono senza stipendio da due mesi

Hanno atteso invano le mensilità di novembre e dicembre, con aspettative anche sulla tredicesima, ma per i lavoratori di Pratiko le vacanze di Natale sono trascorse senza stipendio. “E anche l’inizio del nuovo anno si prospetta senza un soldo in tasca” - dicono i dipendenti del negozio specializzato nel fai da te, bricolage, giardinaggio, arredo esterno e interno che conta una sede a Roma e una a Pomezia. Sono sessanta in tutto le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi. La riduzione dei volumi di lavoro registrata soprattutto dopo la pandemia da Covid-19 ha creato un contesto di instabilità gettando i dipendenti nell’incertezza totale.

I lavoratori di Pratiko senza stipendio da mesi

“Già un paio di anni fa i lavoratori si sono accorti di essere tutti sotto inquadrati di almeno due livelli, come sindacato abbiamo provato a fare un accordo ma le conciliazioni proposte dall’azienda sono risultate inaccettabili visto che vorrebbe assegnare i giusti livelli ma con uno stralcio su ben cinque anni precedenti” - dice a RomaToday Anna De Marco, segretaria generale della Filcams Cgil.

Lo sciopero dei lavoratori di Pratiko

“Nell’ultimo incontro tra l’organizzazione sindacale e Pratiko, si evince che non c’è nessuna volontà da parte di chi gestisce i punti vendita di assolvere al pagamento delle mensilità mancanti, ma viene valutata da parte aziendale la possibilità di riduzione del personale. Una scelta che se confermata - dicono dalla Filcams Cgil - potrebbe non tenere conto della tenuta occupazionale: ipotizzare una probabile liquidazione o chiusura metterebbe a rischio decine di posti di lavoro”. Alcune lavoratrici e lavoratori hanno scelto di fuoriuscire dall’azienda, mentre i tanti dipendenti rimasti saranno in sciopero il 30 dicembre in segno di protesta. “Continueranno la mobilitazione fino a quando non avranno ottenuto ciò che gli spetta di diritto” - sottolinea De Marco. Probabilmente i lavoratori non riceveranno nemmeno un acconto prima di Capodanno e se nulla cambierà è già in previsione un altro sciopero per il 9 gennaio.