Il triste Natale dei lavoratori della mensa Acea. Da un anno in cassa integrazione senza prospettive

“I lavori sono fermi da un anno e a noi non resta che la disperazione”. È lo sfogo a RomaToday di una delle lavoratrici della mensa Acea di piazzale Ostiense. Nell’ottobre del 2022 l’appalto del servizio, gestito dalla società Gestione Servizi Integrati srl, è cessato ed è stato affidato alla Sodexo spa che ha assorbito tutti i lavoratori. Un passaggio indolore che aveva fatto ben sperare gli addetti alla ristorazione.

La mensa Acea irregolare, lavoratori in cassa integrazione

Ma di fatto la nuova ditta non è mai stata messa in condizione di avviare il servizio: per la mensa mancavano le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività nel locale seminterrato. Così all’inizio dell’anno sono stati avviati i lavori che però hanno subito una brusca battuta d’arresto. Nel palazzo di Acea ha riaperto solo il bar, della mensa da un anno non c’è più traccia. Il cantiere è fermo e non si sa quando riprenderà. Acea, interpellata da RomaToday nella mattinata di martedì, non ha fornito risposte.

La disperazione degli addetti alla ristorazione

Così i lavoratori della mensa aziendale restano nel limbo dell’incertezza. Sono quindici in tutto e la loro cassa integrazione scadrà il prossimo 31 dicembre. Qualcuno sporadicamente gira e viene impiegato negli altri appalti Sodexo, altri restano a casa con lo stipendio ridotto e senza prospettive. “Abbiamo lavorato per oltre dieci anni in piazzale Ostiense, tutta la nostra vita è tarata su quella mensa mentre adesso siamo in balìa dei cambi e non tutti possono permettersi di macinare chilometri per fare poche ore di lavoro” si sfogano i lavoratori. In molti rifiutano il servizio, spesso il gioco non vale la candela. “È assurdo che per dei banali lavori di ristrutturazione serva tutto questo tempo. Nella mensa di Acea è tutto fermo da gennaio, nulla si muove. Chiediamo solo che ci venga detto quando e se potremo ricominciare a lavorare perché così è davvero difficile andare avanti”.

Lavori fermi, tempistiche ignote

Ma le speranze che il servizio venga riattivato a stretto giro sembrano davvero ridotte. “I lavori si sono fermati praticamente subito e per diverse volte. Ad oggi credo che la possibilità di riprendere l’attività non ci sia a breve” commenta Fausto Quattrini della Filcams Cgil. Il sindacato ha contatti continui con Acea ma anche per le rappresentanze dei lavoratori “le tempistiche sono ignote”. “Quel che è certo è che andare avanti così è impossibile. È vero che c’è chi lavora al bar, chi riesce a girare su altri appalti, ma ci sono persone senza lavoro. Questa lungaggine ci preoccupa. Chiederemo incontro ad Acea - promette Quattrini - per capire le prospettive”.