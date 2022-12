Natale di privazioni per i lavoratori della Lanar Mobilità, senza stipendio da settembre

Natale di privazioni e grande preoccupazione per i dipendenti della Lanar Mobilità, l’azienda che offre il servizio di trasporto pubblico nel comune di Formello, a nord di Roma. I lavoratori sono senza stipendio da settembre e non hanno alcuna certezza sul loro futuro pur garantendo con continuità e dedizione gli spostamenti in autobus dell’utenza. Così i sindacati chiedono alla storica società, fondata nel 1970, di intervenire.

I lavoratori della Lanar di Formello senza stipendio

Chiediamo un gesto di responsabilità dell'azienda, che deve prendere atto della gravità della situazione: non possiamo lasciare che queste famiglie siano ridotte allo stremo" - tuona il segretario regionale della Fit-Cisl Lazio, Roberto Ricci. “I lavoratori sono ben consapevoli di erogare un servizio essenziale, che continuano ad offrire nonostante le difficoltà, e i costi che comporta recarsi al lavoro. Non è possibile che siano ripagati così, continuando a sostenere il prezzo di una situazione di cui non sono responsabili. Se non riceveremo risposte celeri dal management Lanar - avvisa il sindacalista - metteremo in campo tutte le iniziative di protesta che riterremo opportune”.

Intanto però ci sono dei lavoratori da pagare, delle famiglie a cui far arrivare sostegno: per questo il sindacato chiede che il Comune si sostituisca all'azienda, anticipando gli stipendi ai dipendenti che non sanno più come andare avanti.