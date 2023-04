Le trasmissioni della GM24, l’azienda italiana di produzione radiotelevisiva che commercializza in tv sul digitale terrestre, su web e social prodotti di marchi internazionali che vanno dalla moda alla cucina, casa, sport e benessere, rischiano lo stop.

La protesta dei lavoratori della GM24

Sono in protesta i 105 dipendenti della società che non hanno ancora ricevuto il 50% dello stipendio di marzo. Per i lavoratori, che si occupano perlopiù della produzione dei video spot, è un ritardo dei pagamenti “inaccettabile” perchè ha creato loro e alle famiglie che hanno sulle spalle forti disagi economici. Da qui la mobilitazione e la proclamazione dello stato di agitazione

I 105 lavoratori dello shopping in tv senza stipendio

“Insieme ai lavoratori reclamiamo fortemente che venga saldato il dovuto” - tuonano in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat CISL Roma Capitale e Rieti, Fistel CISL, UILtucs Roma e Lazio che stanno seguendo da vicino la vertenza.

“Non accettiamo che a pagare le conseguenze del risanamento e riorganizzazione delle attività messe in atto da GM24 siano le lavoratrici e i lavoratori che hanno prestato servizio e professionalità all’azienda senza essere ripagati”. I sindacati chiedono garanzie occupazionali e reddituali certe per i dipendenti, il rispetto dei tempi di pagamento degli stipendi e diffidano l’azienda dal richiedere ai lavoratori prestazioni o attività non riconducibili al contratto di riferimento sia esso del Commercio o delle radio televisioni private. “Desta preoccupazione il fatto che l'azienda, subentrata da pochi mesi a un'altra in difficoltà - sottolineano - abbia già problemi a pagare i lavoratori. È una prospettiva che non possiamo permettere”.