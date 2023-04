I lavoratori di Eataly pronti allo sciopero

Sono in stato di agitazione e non escludono di arrivare allo sciopero. Protestano i 280 lavoratori di Eataly Roma Ostiense. “L’azienda che si è sempre caratterizzata per innovazione e coinvolgimento della forza lavoro in un progetto di ampio respiro che abbracci i settori della vendita al dettaglio e della ristorazione in genere ha costantemente portato, in questi ultimi mesi, i dipendenti ad allontanarsi dai percorsi di condivisione dell’azienda” - spiega in una nota la UGL Terziario, che rappresenta decine di iscritti ed è l’organizzazione sindacale più rappresentativa su Eataly Ostiense. La richiesta è che Eataly intervenga con l’applicazione del CCNL Pubblici Servizi Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo nella sua completezza.

Perché protestano i lavoratori di Eataly

“Lo sproporzionato utilizzo delle contestazioni disciplinari, il ruolo incomprensibile dei responsabili esclusi da mansioni di supporto al personale, gli eccessivi controlli, le inaccettabili richieste di giustificativi per ottenere i permessi orari e la gestione dell’orario spezzato che costringe i lavoratori a rimanere sul posto di lavoro per 12 ore - scrive la UGL - sono solo una parte delle inaccettabili comportamenti che quotidianamente i dipendenti subiscono”.

Da Eataly lavoratori pronti allo sciopero

"La nostra sigla ha da subito voluto instaurare un rapporto di fattiva collaborazione con l’azienda cercando di costruire con proposte concrete un percorso condiviso ma ad oggi - sottolineano i dirigenti sindacali Silvia Olivari e Cristiano Bonelli - dobbiamo registrare una serie di comportamenti irrispettosi nei confronti dei dipendenti Eataly. Diamo ormai per scontata - annunciano - la proclamazione dello sciopero se non avremo risposte immediate che possano garantire le dovute tutele e garanzie ad ogni singolo dipendente".