Niente aumento di stipendio: i lavoratori dell'Agenas in stato di agitazione

In busta paga nessuna traccia dell'incremento dei fondi contrattuali previsti dal CCNL e dal contratto integrativo firmato un anno e mezzo fa, così i lavoratori dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) sono in stato di agitazione.

I lavoratori di Agenas in stato di agitazione

"Questo rappresenta una lesione di un diritto e una penalizzazione economica inaccettabile per gli operatori. Ma anche un pessimo segnale rispetto all'investimento necessario nel capitale umano di un ente che deve supportare e coordinare i servizi sanitari regionali in una fase molto delicata per la sanità. Tanto più che le risorse previste dalle norme e dai contratti sono quelle corrispondenti ai risparmi di gestione e a forme di finanziamento dell'ente legate ai risultati” - sottolineano i responsabili sindacali di Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl Roma e Lazio, Paolo Terrasi, Sandro De Paolis e Angelo Angritti.

La richiesta dei sindacati

Vane le rassicurazioni del direttore generale e del presidente della delegazione trattante di Agenas: i dipendenti dell’Agenzia restano senza l’incremento di salario dovuto. Da qui la richiesta dei sindacati affinchè si proceda immediatamente a integrare i fondi per sostenere la produttività dei lavoratori.

“Negare gli aumenti del salario accessorio, significa privare i lavoratori di una fetta di retribuzione guadagnata migliorando, con impegno e competenza, la performance dell'ente. Non possiamo tollerare che, come sembra accadere con il collegio dei revisori di Agenas, un organo interno - concludono Terrasi, De Paolis e Angritti - blocchi il corretto riconoscimento retributivo alle stesse persone da cui è dipeso l'aumento della produttività del lavoro e dell'agenzia”. Il personale non dirigente di Agenas è in protesta. “Siamo pronti a mettere in atto tutte le forme di mobilitazione necessarie, valutando anche il ricorso alle vie legali. Non permetteremo - dicono i sindacalisti - che il prezzo di un assurdo conflitto tra gli organi statutari dell'agenzia sia pagato con il salario di risultato dei lavoratori".