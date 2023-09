Leggero, bio e ad alta digeribilità: a Roma un latte dai mille benefici

Cosa c'è di meglio di una buona tazza di latte al mattino per una colazione ricca e nutriente? I benefici di questo alimento sono molteplici, ma non sempre è facile digerirlo. A questo proposito, ci viene incontro il latte senza lattosio, realizzato allo scopo di renderlo più digeribile anche per chi sviluppa un’intolleranza verso questo componente. E se oltre ad essere digeribile il latte provenisse da fonti bio e sostenibili?

Il latte perfetto, ad alta digeribilità

Centrale del Latte di Roma ha ampliato la sua gamma di Latte Elledì rivolta a tutti coloro che amano le cose buone e leggere e che sono intolleranti al lattosio, introducendo due nuove referenze: il Latte Elledì Bio con solo l'1% di grassi da 1 litro, ed il Latte Elledì 1% di grassi nel formato da un litro e mezzo.

Il latte Elledì Bio: formati e benefici

Il latte Elledì Bio, "leggero per natura" come recita il suo claim, è un latte ad alta digeribilità da materia prima biologica 100% proveniente del Lazio. Il Latte Elledì 1% di grassi nel formato da un litro e mezzo è la leggerezza e la digeribilità a portata di famiglia. Attualmente il prodotto è in offerta in tutti i supermercati del Lazio.

Le due nuove referenze Elledì di Centrale del Latte di Roma confermano la sua leadership indiscussa nel Lazio. Con più di 25 referenze, Centrale del Latte di Roma risponde ai diversi bisogni del consumatore con differenti formati: litro e mezzo, litro, settecentocinquanta ml, mezzo litro, e diversi prodotti, per citarne solo alcuni, diversi dai più tradizionali: il latte bio, il latte con fermenti e vitamine.

Un suo storico claim pubblicitario, infatti, recitava “Da più di cento anni facciamo di Roma il posto più bello dove svegliarsi”. Entrambe le tipologie di latte, Elledì Bio e Elledì 1,5, sono leggere e digeribili, vicine e sostenibili. Leggere perché con solo l'1% di grassi e con allo stesso tempo il beneficio dell’alta digeribilità; vicine perché il latte proviene al 100% da allevamenti selezionati del Lazio; ed infine sostenibili perché i contenitori sono carbon neutral, cioè le emissioni generate dalla produzione dei contenitori vengono interamente neutralizzate attraverso progetti a favore dell’ambiente.

Alta sostenibilità

Bisogna dire che la sostenibilità di Centrale del Latte di Roma non è una sostenibilità fatta solo di parole, in quanto l’Azienda adotta un Sistema di Gestione Integrato Ambiente, Salute e Sicurezza conforme alle norme UNI EN ISO 14001 e UNI ISO 45001. Inoltre, tutte le attività dell’Azienda sono disciplinate nell’ambito del Sistema di Gestione aziendale, conforme alla norma UNI EN ISO 22000, allo Schema di Certificazione per il Sistema di Sicurezza Alimentare FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION - FSSC 22000 e allo standard IFS Food, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti realizzati.

L’intero Sistema di Gestione aziendale, valutato e certificato da “Bureau Veritas” (organismo accreditato), è anche conforme alla norma UNI EN ISO 9001, a garanzia della qualità dei processi.

Azioni solidali e per il territorio

Di Centrale del Latte di Roma, il cui l'attuale claim recita "il buono prima di tutto", non sono buoni soli i prodotti ma è buona la relazione che l’azienda ha costruito e saputo mantenere con i suoi consumatori.

Un esempio sono le azioni che vengono messe in campo a favore del territorio. Tra i tanti progetti, sono 23 anni che Centrale del Latte di Roma sostiene l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e dal 2015 ha donato più di 300.000 litri di latte fresco a favore dell’Emporio della solidarietà della Caritas e con i Retake quest’anno, in occasione del Natale di Roma e della Giornata della Terra, si è dato luogo ad un importante intervento di rigenerazione urbana in ogni municipio della Capitale.

Come dichiara la Dott.ssa Leone e come recita il claim "Vicinanza, familiarità, empatia e sensibilità", si dimostrano così valori che possono coesistere con un’azienda all’avanguardia e ad elevati standard di qualità.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutti i prodotti clicca qui.