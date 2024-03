La cena solidale per i bisognosi organizzata da Nissan e Acli di Roma

Si è svolta presso la parrocchia di San Stanislao (in viale Rolando Vignali 15 – Cinecittà) la cena solidale per 50 persone organizzata da Nissan Italia e le ACLI di Roma (Associazioni Cattoliche Lavoratori Italiani).

L’iniziativa rientra nel programma di collaborazione fra le due realtà chiama “Care Sharing, metti in circolo la solidarietà” che promuove i valori della solidarietà e della sostenibilità a suo volta inserita nel piano ACLI “Il cibo che serve” per il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari.

Il personale di Nissan Italia, che ha partecipato in maniera volontaria, si è occupato nel preparare la sala, servire e condividere la cena. L'appuntamento seguie a “Il paniere che serve” la raccolta, svoltasi lo scorso luglio, di generi alimentari, per l’igiene personale e della casa destinati a famiglie e persone fragili.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, ha dichiarato: “Abbiamo messo in piedi diverse iniziative in collaborazione con le ACLI di Roma per rafforzare il nostro impegno alla solidarietà verso le persone socialmente fragili. Sono particolarmente orgoglioso di partecipare in prima persona ed entrare in contatto con il tessuto sociale romano che merita attenzione e integrazione. Per questo, oltre alle ACLI di Roma, desidero rivolgere il mio ringraziamento al personale di Nissan Italia che si distingue da sempre per cooperazione e generosità”.

“Quando un’associazione di terzo settore incontra una grande multinazionale si genera un circuito virtuoso che amplifica e moltiplica i risultati” – commenta Lidia Borzì Presidente delle ACLI di Roma e provincia che aggiunge – “La Responsabilità Sociale d'Impresa incontrando la sussidiarietà e la solidarietà rigenera la comunità a livello sociale, relazionale, economico e in questo caso anche ambientale. In quest’ottica la collaborazione tra ACLI di Roma e Nissan risponde, all’esigenza sempre più stringente, di promuovere iniziative nel segno della concretezza e della visione. Da una parte garantiamo un aiuto immediato a sostegno delle tantissime persone in condizione di fragilità, con le quali questa sera condivideremo una bella cena, ma allo stesso tempo riusciamo a sensibilizzare alla partecipazione attiva e al volontariato, un’occasione speciale per sperimentare la cura. La cura dei luoghi, delle persone e delle relazioni che sono alla base di una società equa e inclusiva capace di non lasciare indietro nessuno”.