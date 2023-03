Nasce KuriU: il diario di viaggio virtuale

Si chiama KuriU il nuovo social presentato durante edizione del BIT presso Fiera Milano che permette la condivisione dei propri viaggi attraverso l'utilizzo di parole e foto, proprio come un diario di viaggio in formato digitale.

KuriU consente di raccontare le proprie esperienze (viaggi, eventi, esperienza gastronomiche) tramite la scrittura che diventa centrale per la condivisione perché permette attraverso lo stile di influenzare chi legge a viverlo in prima persona. L'utente per fornire maggiori dettagli alla community, può arricchire il proprio contenuto con video e foto, anche in versione 360°. Il testo ricopre un ruolo centrale in questo social poichè dando valore alle parole si rendono le esperienze più personalizzate.

KuriU è un social di controtendenza. Strutturato come un HUB social, offre una soluzione che semplifica enormemente il lavoro di ricerca, facilitando ed incentivando la condivisione delle proprie esperienze tra i membri della community. Il feed è la sezione principale ed è suddiviso tra contenuti profilati e contenuti di utenti seguiti. In esso gli utenti troveranno schede esperienza in linea con i loro interessi e i contenuti potranno essere di carattere redazionale, scritti da “ambassador” o da “redattori”, oppure pubblicati dagli utenti stessi di KuriU. Nel feed, inoltre, i contenuti sono raggruppati in varie sezioni tematiche.

Lo scopo di KuriU è quello di dar voce alle persone a cui piace condividere il proprio vissuto e mira a valorizzare il turismo di prossimità piega Tommaso Albonetti, CEO e fondatore di KuriU. Albonetti dichiara: "Abbiamo ideato KuriU cercando di riconoscere il valore principale alle persone e fa parte del progetto EasyTour finanziato dal MISE e dalla Regione Lazio. Abbiamo avuto modo di presentare KuriU al BIT di Milano e di parlare con svariati addetti ai lavori, con l’intento di incentivare il più possibile il turismo di prossimità”.