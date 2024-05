KFC apre un nuovo ristorante a Roma

Kentucky Fried Chicken ha aperto un nuovo ristorante a Roma, precisamente in zona Casilina sul Grande Raccordo Anulare (km 37). Si tratta dell’ottavo punto vendita del fast food nella Capitale, il 14esimo nel Lazio, 89 in tutta Italia. Solo in Lombardia ci sono più ristoranti del "Colonello".

Il locale del noto marchio partner per la gestione in franchising Autogrill, è stato inaugurato nella giornata di giovedì 30 maggio e ha creato 18 nuovi posti di lavoro.

Il nuovo KFC è dotato di una sala da 142 metri quadri con 62 posti a sedere disponibili All’interno l’esperienza dei clienti è come sempre caratterizzata da una dimensione omnichannel, grazie alla possibilità di ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia con il servizio Clicca & Ritira o direttamente a domicilio con il servizio di delivery agli stessi orari del ristorante.

Oltre ai noti prodotti e al famoso pollo fritto del Colonello, i clienti con la formula free refill potranno rifornirsi di bibite tutte le volte che vorranno.