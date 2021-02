Lo stile scandinavo conquista i romani: nuovo JYSK apre vicino Roma

Il negozio per la casa continua la sua espansione a Roma e dintorni. Ecco il nuovo store di Fiumicino

Lo stile scandinavo raggiunge il Da Vinci Village. Nel parco commerciale all'aperto di Fiumicino oggi - 12 febbraio - ha inaugurato un nuovo punto vendita di JYSK.

JYSK al Da Vinci Village

In negozio danese di arredamento e oggetti per la casa ha già conquistato la Capitale con i punti vendita all'interno del centro commerciale Domus (dove di recente è arrivato anche Tedi) e nello shopping village Castel Romano, adiacente all'outlet. Quello di Fiumicino è dunque il terzo store tra Roma e dintorni.

JYSK è una catena retail internazionale, fondata da Lars Larsen. Un marchio famoso in tutta la Danimarca per stile e risparmio.Oggi conta oltre 3.000 negozi con 26.500 dipendenti in 51 paesi del mondo, Italia compresa appunto.

Lo store di JYSK del Da Vinci Village ha inaugurato venerdì 12 febbraio alle ore 10 ed è pronto a presentare ai clienti una vasta gamma di mobili e complementi d'arredamento con sconti allettanti.