Just eat inaugura la propria sede a Roma: tutte le novità per i suoi rider

Just eat inaugura il primo hub in Italia. La location per l’apertura del polo logistico dedicato al food delivery è piazza Barberini, nel cuore del Centro storico. A Roma sono circa 4.500 i ristoranti partner attivi nella rete di Just Eat.

Con una flotta di 120 scooter elettrici Cooltra, il polo Just eat a Roma, opererà con 200 rider dipendenti entro la metà di aprile: tra questi, 100 sono nuove assunzioni. L’organico sarà composto, inoltre, da 10 impiegati con mansioni di coordinamento delle attività relative al corretto funzionamento della struttura. L’utilizzo dei mezzi elettrici consentirà di risparmiare in emissioni di circa 61.000kg/anno di CO2, come piantare circa 4.000 alberi in un contesto urbano.

I rider ritireranno il mezzo presso l’hub dedicato

I rider, ad inizio turno, si recheranno presso il polo di piazza Barberini per ritirare il mezzo con cui effettueranno le consegne, utilizzando l’attrezzatura personale e i dispositivi di protezione individuale di cui sono già dotati. Alle aree dedicate al parcheggio e alla manutenzione dei veicoli, allo stoccaggio e alla pulizia degli zaini, si aggiunge la prima camera di ricarica in Italia per i 120 veicoli elettrici, modello Askoll e S Pro 45+, categoria L1, forniti da Cooltra, interamente progettati e costruiti in Italia.

Non solo consegne, anche corsi di formazione

Non solo ritiro dei mezzi e uffici per impiegati. Il polo di Just eat – che vanta un partenariato con 26mila ristoranti in tutta Italia - sarà anche un luogo d’incontro e di formazione, con l’allestimento di sale meeting gestite da uno staff dedicato, con una formazione ad hoc, che coordinerà le attività del polo logistico e i meeting di informazione e formazione dei courier.

"Modello subordinato per garantire crescita etica"

“Il modello di assunzione dei courier si inserisce in una strategia globale di Gruppo ed è una scelta in cui continueremo ad investire. Crediamo che il modello subordinato sia l'unico in grado di garantire una crescita etica e responsabile dell’azienda e dell’intero settore, tutelare i lavoratori, contribuire allo sviluppo economico del Paese con la creazione di posti di lavoro, e che allo stesso tempo possa fornire un servizio di valore per clienti e ristoranti grazie a una migliore formazione, sicurezza e controllo della qualità dell’intero processo” ha commentato Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.

“L’inaugurazione dell’hub di Roma arriva in occasione del primo compleanno dall’inizio dell’implementazione del nuovo modello basato sull’assunzione dei courier, avviato nel marzo dello scorso anno” ha aggiunto Davide Bertarini, Head of Logistics di Just Eat Italia. Ha poi concluso: “Oggi abbiamo circa 6.000 courier assunti in 24 città italiane, che sono la testimonianza di un percorso sfidante ma vantaggioso sia per i courier, che sono parte integrante della nostra azienda, sia per i nostri clienti, che scegliendo il nostro servizio scelgono di affidarsi ad una società responsabile”.