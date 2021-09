Job day: per due giorni le imprese incontrano chi cerca lavoro. Ecco le aziende presenti

Due giorni di colloqui, formazione e workshop dedicati al lavoro. Il 23 e 24 settembre Valmontone ospiterà la seconda edizione di "Passepartout", Job Day gratuito rivolto ai cittadini in cerca di lavoro e alle aziende alla ricerca di personale, per agevole l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Organizzato dalla Regione Lazio con DiSCo e Porta Futuro Lazio, l'evento si terrà presso il centro Porta Fururo della Regione Lazio a palazzo Villa Pamphilj di Valmontone (Piazza Umberto Pilozzi) e prevede la partecipazione di oltre 50 aziende impegnate in diversi settori, dal turistico all’immobiliare, dalla consulenza all'abbigliamento, e poi IT e ICT, presenti alcune delle più importanti aziende di trasporti, istituti di credito, catene alberghiere e gruppi editoriali.

“Iniziative come questa, che periodicamente organizziamo presso le sedi di porta Futuro e dei Centri per l’impiego Spazio Lavoro, sono ulteriori occasioni utili e concrete per l’incontro tra chi cerca lavoro e le aziende. Altre iniziative sono allo studio per specifici settori produttivi e per coinvolgere tutti i territori”, afferma Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio.

I recruiter delle oltre 50 aziende che parteciperanno all'evento colloquieranno il personale per circa 350 posizioni lavorative, circa 850 incontri con i partecipanti.

22 settembre, ore 14:30

Workshop - Riforma del lavoro e PNRR: un ponte reale tra politiche attive ed occupazione



Interverranno

· Romano Benini - Docente universitario, autore televisivo, esperto politiche attive del lavoro

· Andrea Simoncini - Ricercatore ANPAL, Responsabile Struttura di ricerca Formazione professionale e FSE

· Erino Colombi - Presidente Forma Camera

· Stefano Bottaro - Human Resources Director Avio SpA

· Tommaso Tanzilli - Presidente EBTL A fronte delle oltre 50 aziende e 350 opportunità lavorative, sono programmati oltre 850 colloqui di lavoro.

Di seguito l'elenco delle aziende partecipanti:

Giorno 22 settembre

Costa Crociere

Bureau Veritas

PRIMARK

Il Sole24 Ore

Mare Engineering

SOLUZIONI PRODOTTI SISTEMI

Eximie

Resi

INTECS SOLUTION

Contaq Quality lab

iQera

ENGEL & VÖLKERS

Sheltia

Alten

Ikea

AVIO

EBTL - JOB IN TUR (Roscioli Hotels - Prime for You srl - Mercato Centrale Roma Termini - Reggia dei Principi Guest House - Tridente Collection - Groupe Valadier - Hotel Damaso *** - Hotel del Senato *** - Palazzo Fiuggi ***** - Gruppo Fluviale - MagicLand - Eataly - Hotel Alexandra*** - Puliservice Italia srls - Omnia Hotels)

Giorno 23 settembre

Soft Strategy

HNH Hospitality

Proxima Network

STANHOME

MD

Synergia

EthicalFin NPL

AVR

Gruppo SCAI

OMNIAPART

Nimis Consulting

Coop. Medihospes

Meccanocar

MVC Technology

IBL Banca

Il JobDay sarà realizzato in linea con le normative per il contrasto e contenimento del COVID-19.

Pertanto, a mente dell'art. 3, decreto legge n. 105/2021, l'accesso al JobDay sarà garantito "esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19" e del relativo documento d'identità.