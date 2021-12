Italo si trasferisce a Porta Maggiore: il nuovo quartier generale all'insegna del verde

Italo cambia sede e trasferisce il suo quartier generale in Via Casilina 1, dopo quasi 10 anni dalla partenza del primo Italo dalla banchina di Napoli, il 28 aprile 2012.

I nuovi uffici

La progettazione della nuova sede, nasce dalla volontà di Italo di acquisire nuovi spazi e di racchiudere in un unico ambiente la vision e la mission aziendale, realizzando così nuovi uffici sostenibili, digitali, eleganti e pensati a misura dei dipendenti.

Uno spazio green

Il tratto distintivo del nuovo quartier generale è il richiamo alla sostenibilità, evidenziata sin dall’ingresso. Nella nuova hall, il punto di incontro e accoglienza studiato per immergersi nel mondo di Italo e dei valori di ecosostenibilità, velocità e professionalità, c’è un modellino di Italo. Irrompe nell’ambiente, quasi fosse un treno in corsa, sullo sfondo di un giardino verticale, pensato per trasmettere un influsso positivo e sinonimo dell’attenzione costante che Italo pone verso l’ambiente.

Con terrazzi e giardini

Il rispetto della sostenibilità ambientale infatti è stato uno dei pilastri della progettazione degli spazi della nuova sede, curata dalla società eFM. Particolare risalto è stato dedicato allo studio degli ambienti naturali interni ed esterni, con l’allestimento di giardini e terrazze sia per i momenti di svago, sia come supporto alle aree operative, per sottolineare gli effetti benefici che gli ambienti green hanno sulla produttività dell’individuo.