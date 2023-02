ITA Airways aumenta gli stipendi del 30%: a Fiumicino si placa la protesta

Ita Airways ha approvato l'adeguamento salariale a favore dei propri dipendenti, così a Fiumicino come in tutti gli scali dove opera la newco nata dalle ceneri di Alitalia si placa la protesta. I sindacati hanno revocato lo sciopero indetto per il 28 febbraio.

ITA Airways aumenta gli stipendi del 30%

L'incremento medio del 30% delle buste paga di piloti, assistenti di volo e personale di terra e quindi l’allineamento dei livelli retributivi con le compagnie aeree “è un buon risultato che supera i pesanti sacrifici sopportati dai lavoratori e certifica finalmente, come da noi fortemente richiesto, la fine della fase start-up", ha commentato il segretario nazionale della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito.

Per la compagnia aerea "un passo necessario perché l'azienda possa cogliere le opportunità di crescita del mercato". È quanto si legge in una nota della società. Il settore del trasporto aereo, infatti, nell'ultimo anno è tornato ai livelli pre-Covid, con trend di crescita repentini e imprevedibili addirittura superiori al 2019.

Per la newco nata da Alitalia incremento flotta e nuove destinazioni

"La manovra salariale sarà strutturale e permetterà alla compagnia - spiegano da ITA - di valorizzare il personale formato e addestrato grazie agli investimenti dell'azienda. Inoltre, potrà così sostenere una campagna di assunzioni in un mercato fortemente competitivo". Confermati gli impegni in termini di incremento della flotta e di apertura di nuovi collegamenti.

"Ora con i vertici di Ita - sottolinea Cuscito - rimane aperto il confronto su piano industriale e assunzioni di nuovo personale per recuperare tutti i lavoratori in cassa integrazione. Rimane inoltre prioritaria una convocazione da parte del Governo, per conoscere cosa si stia definendo con Lufthansa rispetto al futuro di Ita che, per quanto ci riguarda, deve rimanere, seppur nell'ambito di una forte alleanza internazionale, a maggioranza statale".