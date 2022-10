Il supermercato Carrefour chiude: l’azienda avvisa i 70 lavoratori con una telefonata

L’ipermercato Carrefour della Romanina chiude e l’azienda avvisa i suoi dipendenti con una telefonata. E’ quanto accaduto ai 70 lavoratori e lavoratrici dello storico punto vendita destinato ad abbassare le serrande già entro novembre. L’ennesima dismissione delle grandi superfici che fanno capo alla catena francese, un destino già toccato agli ipermercati Carrefour di Centocelle, ormai anni fa, e Frosinone, ceduti al marchio Dem del gruppo Gros.

Chiude il Carrefour della Romanina

Calo degli incassi, rilancio mai avvenuto: così il Carrefour della Romanina chiude. Il destino dei lavoratori 49 diretti, più altri 20 parte dell’indotto e che si occupano di sicurezza, pulizie e merchandising, è incerto.

“Le promesse ristrutturazioni per il rilancio commerciale del punto vendita della Romanina non sono mai avvenute. Quella di Carrefour è un’impostazione vecchia, registriamo un atteggiamento fortemente rinunciatario da parte dell’azienda” - dice a RomaToday il segretario regionale Uiltucs Lazio, Alessandro Contucci. “Questo si può vedere anche da quel che accade per i supermercati: Carrefour rimane con il marchio sul territorio, ma di fatto la gestione non è più sua con tutte le ricadute del caso. Non ci sono investimenti sensati e rilancio commerciale”.

La dismissione dei supermercati Carrefour a Roma

“Carrefour nell’ultimo anno - incalzano da Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio - ha progressivamente ridotto la sua presenza in gestione diretta sul territorio, ‘spezzettando’ la rete dei punti vendita e cedendone parte a imprenditori locali, talvolta ad ex direttori che si sono improvvisati imprenditori, che, affidando la gestione delle attività a cooperative, in nome del risparmio sul costo del lavoro, hanno puntualmente ridotto diritti e tutele per le lavoratrici e i lavoratori”.

Così la chiusura dell’ipermercato Carrefour della Romanina diventa l’ennesimo colpo al tessuto commerciale della Grande Distribuzione nella Capitale. “La dimostrazione - per i sindacati - di come evidentemente la leadership di mercato sul territorio di Roma e Lazio non sia tra gli obiettivi aziendali e quanto il piano strategico commerciale faccia acqua da tutte le parti”.

Carrefour Romanina: rischiano il posto 70 lavoratori

Intanto dalle organizzazioni sindacali c’è stata la richiesta formale ai vertici aziendali per ottenere informazioni certe e ufficiali circa la chiusura del punto vendita e la garanzia di ricollocazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella vertenza. L’incontro è stato fissato per il 19 ottobre. Probabilmente si procederà con fuoriuscite volontarie ed incentivate e ricollocazioni nei punti vendita diretti, ma ad oggi non è dato sapere quali sono i supermercati che potranno accogliere i lavoratori della Romanina. “Ci aspettiamo sicuramente delle ricollocazioni, ma vogliamo capire anche a quali condizioni e in quali punti vendita. Servono garanzie e - conclude Contucci - un piano industriale ben preciso per capire quel che accadrà nei prossimi anni”.