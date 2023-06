Innovazione e sostenibilità per la mobilità del futuro: appuntamento il 20 giugno a Piazza Venezia

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con l’ANGI, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, promuove un dibattito sul tema sulla mobilità con una particolare attenzione sulla nuova direttiva UE per auto e furgoni a emissioni zero. L’evento si presenta come un’occasione importante di confronto tra i rappresentati delle istituzioni europee e nazionali e il mondo dell’industria, della ricerca e dell’innovazione.

All’evento, aperto dai saluti introduttivi di Carlo Corazza, capo Ufficio del Parlamento europeo in Italia, di Alessandro Coppola, direttore Innovazione e Sostenibilità dell'ENEA e di Gianpiero Ruggiero, primo tecnologo del CNR, interverranno gli eurodeputati Brando Benifei, S&D-PD, Nicola Procaccini, ECR-FdI, Matteo Adinolfi, ID-Lega, e Fabio Massimo Castaldo, NI-M5S, con l’obiettivo di illustrare il quadro legislativo europeo nel settore dei trasporti e della mobilità. A dar voce alle priorità per il settore industriale saranno invece i delegati di Volkswagen Group Italia, E - Gap, ENI, ENEL, Innio - Jenbacher, IVECO. DOTT e SMET. Le conclusioni spetteranno invece a Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Durante l’incontro Roberto Baldassari, direttore del comitato scientifico ANGI, presenterà i dati sullo stato della transizione energetica a cura di ANGI Ricerche in collaborazione con Lab21.01.

Coordinano Gabriele Ferrieri Presidente dell’ANGI e Alessandro Lago direttore di Motor1.com Italia.

L'UE si sta impegnando a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria attraverso diverse iniziative anche nel settore dei trasporti. Tra queste quella che punta alla riduzione delle emissioni delle automobili, poiché il trasporto su strada rappresenta un quinto delle emissioni di CO2 dell'UE, con l’immissione nel mercato, a partire dal 2035, di sole auto a emissioni 0.

Appuntamento il:

20 giugno 2023, ore 9:00

Esperienza Europa - David Sassoli, Piazza Venezia 6 Roma