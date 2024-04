Pasqua 2024, ecco quanto hanno guadagnato i ristoranti di Roma e del Lazio

I record registrati nel settore turistico si fanno sentire anche a tavola . Grazie al boom di visitatori per le festività pasquali, i ristoranti di Roma e del Lazio hanno realizzato incassi per oltre 55 milioni di euro, con un aumento del 23% rispetto allo scorso anno. Presi d’assalto i locali del litorale, tutti sold out, così come quelli del centro storico. Complice anche un tempo che non è stato dei migliori, tra piogge e sabbia del Sahara, in tanti hanno optato per il ristorante nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Mare ed agriturismi

I romani hanno scelto le location sul mare e gli agriturismi nell’entroterra. Premiata anche la Capitale, che per il fatto di essere anche città d’arte ha raccolto pure un consistente flusso di turismo internazionale che – come confermato dai dati di Roma Capitale – ha visto un +6,78% rispetto all’anno precedente. Complessivamente, gli incassi nel segmento della ristorazione hanno superato i 55 milioni di euro con +23% rispetto allo scorso anno.

Menù della tradizione

Sulle tavole sono prevalsi i menù della tradizione pasquale e i piatti romani: corallina, lasagna, cannelloni, vignarola, carciofi, fritti di animelle, agnello alla scottadito, costolette panate e frittatina agli asparagi. Gettonati anche i primi di pesce come le linguine con carciofi e frutti di mare, per i più estrosi sushi di tonno e per un menu vegetariano presente anche l’opzione con l’abbinamento fave e cicoria.

Il dato positivo registrato tra Pasqua e Pasquetta fa ben sperare – spiega Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio - con una primavera che anticipa la stagione estiva che auspichiamo possa rafforzare il segmento della ristorazione a Roma e nel Lazio, sia in termini di nuova economia per il territorio che occupazionale”. E sui numeri in crescita per i ristoranti di Roma e Lazio per Pica si tratta di “un trend positivo - le prenotazioni erano già chiuse da circa due settimane – che fa registrare il sold out sul litorale laziale e grande pieno anche nei locali del centro storico”.

Boom di colombe e uova di Pasqua

Questi dati seguono quelli positivi in merito alla vendita di uova di cioccolato e colombe artigianali. Nonostante l’aumento del costo delle materie prime, in particolare quella dovuta alla crisi del cacao, per le uova vi è stato un incremento del +3% mentre per le colombe un +5% rispetto all’anno precedente, segnale che attesta un fermento interessante anche attorno al settore delle pasticcerie sia nella Capitale che nell’hinterland laziale.