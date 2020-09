In via Candia l'inaugurazione del nuovo punto vendita Naima

Lunedì 21 settembre si è svolta l’inaugurazione del Naïma Beauty Store sito in via Candia a Roma. Il punto vendita è stato completamente ristrutturato secondo l’innovativo concept Naïma frutto della continua ricerca che in questi anni il brand ha svolto al fine di rispondere alla sua Customer Obsession declinata attraverso una shopping experience sempre più integrata on line ed offline

Lo store di via Candia, aperto nel 1991 da Giancarlo Tulli e Gian Domenico Mercuri, oltre al refitting completo, ha visto un ampliamento della sua superficie, arrivando così a 500 mq, all’interno della quale trovano spazio due servizi complementari all’offerta dei migliori prodotti di bellezza: il salone di hairstylist, gestito da Orazio Anelli, partner assoluto Naïma in altri punti vendita del gruppo, e la Clarins Skin Spa, uno spazio dedicato ai trattamenti viso e corpo dove sperimentare il Tocco Clarins: un metodo 100% manuale, per risultati bellezza e benessere immediatamente visibili.

“Vision e investimenti sono i nostri credo assoluti. In questi mesi di crisi abbiamo deciso di continuare a investire in aperture e nel remodelling dei nostri top store secondo il Naïma Retail Store Format e ora, grazie agli importanti investimenti di Giancarlo e Gian Domenico, Naïma Beauty Business Partner, inauguriamo uno tra gli store più grandi del gruppo. È un ennesimo tassello del progetto Naïma.” Fabio Lo Prato, Managing Director. “La collaborazione con Orazio Anelli, riconosciuto hairstylist e grande imprenditore nel mondo dell’hairdresser, e con il gruppo Clarins guidato da Jean-Marie Le Roy ci permettono di offrire ai nostri NaïmaLovers un servizio unico di total beauty in ambienti luxury e esclusivi.”

“Abbiamo aperto nel 1991 il nostro store con la volontà di creare un punto di riferimento per la bellezza romana, in grado di offrire i migliori marchi e la competenza del servizio. Da quando siamo entrati in Naïma il nostro progetto ha accelerato. Per questo abbiamo deciso di investire ampliando il nostro Beauty Store di oltre 100 mq includendo due novità: la Spa Clarins e l’hairdresser Orazio Anelli. Due nuovi spazi dedicati alla bellezza dove trovare tutta l’expertise di questi due importanti partner. Tutto questo ci permetterà di offrire ai consumatori un servizio di bellezza ancora più ampio e che risponda sempre più alle loro esigenze di bellezza.” Giancarlo Tulli, Consigliere e Socio Candia Profumi.