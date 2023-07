Un protocollo per aiutare le imprese del Lazio a gestire le pratiche doganali

Agenzia delle Dogane e Unindustria uniscono le forze per sostenere le imprese del Lazio. La direzione per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Unindustria hanno siglato un nuovo protocollo che prevede che la prima metta a disposizione le proprie competenze per facilitare attivita? di informazione, formazione, servizi, adempimenti e rappresentanza delle imprese regionali così da prevenire situazioni di difficolta? nell’adempimento della legge e delle prassi doganali.

L'intesa è aggiornata con riferimento ai piu? moderni strumenti di semplificazione tecnica e amministrativa attivabili nel settore, e sostituisce il protocollo vigente, firmato nel 2013. La collaborazione tra i due enti si e? gia? manifestata nel corso del 2023, con l’organizzazione di due incontri di presentazione delle attivita? di Adm e degli adempimenti doganali alle aziende di Unindustria. Il primo e? stato dedicato al ruolo dell’agenzia nel trasferimento delle merci (import/export, deposito doganale e deposito IVA, semplificazioni, e-commerce, etc), il secondo al ruolo dell’agenzia nella detenzione delle merci (attivita? in assolvimento di accisa, in agevolazione di accisa, etc). Entrambi hanno coinvolto, in presenza e da remoto, oltre 200 esponenti tra aziende e operatori del territorio.

“La firma del protocollo rappresenta un’ulteriore testimonianza del ruolo dell’agenzia a supporto degli operatori economici e del dialogo costante con le associazioni di categoria al fine di favorire lo sviluppo economico del Paese - ha detto il direttore di Adm, Davide Miggiano - Le attivita? sostengono tutte quelle imprese che, onestamente, si pongono sul mercato, forti dei propri mezzi e nel pieno rispetto delle regole della concorrenza e della liberta? di commercio".

"Con la firma di quest'accordo - ha aggiunto il presidente di Unindustria Angelo Camilli - continua il percorso di dialogo costante e costruttivo che il sistema delle imprese del Lazio ha con un’istituzione fondamentale per il territorio come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con un ulteriore e importante passo in avanti. Il Lazio produce il secondo pil del Paese, qui ci sono settori di grande importanza per la crescita della nostra economia e le esportazioni giocano un ruolo fondamentale per le nostre imprese".