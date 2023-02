Immobili di lusso, il mercato torna a premiare Roma. E con Expo 2030 può vincere la sfida con Milano

Sarà l'effetto della candidatura all'Expo del 2030, o il doppio appuntamento cattolico del Giubileo ordinario 2025 e straordinario del 2033 (per l'anniversario della morte e resurrezione di Gesù Cristo), ma sta di fatto che Roma è tornata ad essere attraente per i grossi investitori immobiliari, non solo stranieri.

Il mercato immobiliare romano cresce più che a Milano

Chi si interessa ad appartamenti e ville di lusso, infatti, è tornato a spendere soldi nella Città Eterna, dopo averlo fatto per quasi vent'anni soprattutto a Milano. Nell'Italia post-Covid, scrive la rivista finanziaria "Bloomberg", riprendendo uno studio di Immobiliare.it e di LuxuryEstate.com, Roma è nuovamente in cima alla lista dei desideri degli acquirenti più danarosi. Nel 2021, con la graduale uscita dall'emergenza sanitaria, il volume di vendite nella nostra città è cresciuto del 31,4% rispetto al 2020: un nuovo picco dal 2007. A Milano, la capitale finanziaria in continua crescita e con un mercato immobiliare che taglia fuori la maggior parte dell'utenza medio-bassa, l'incremento tra il 2020 e il 2021 è stato inferiore: 24,4%.

Roma conviene: i prezzi al mq dimezzati rispetto a Milano

I flussi d'investimento, quindi, si sono spostati più su Roma: uno su tre potenziali acquirenti di immobili di lusso sono venuti nella Città Eterna nel primo trimestre del 2022. Anche perché costano molto meno che a Milano: 6.000 euro a metro quadro in media, la metà della città lombarda. Il trend si inverte gradualmente: dal 2004 a oggi gli investitori si erano fatti attrarre da Milano, in seguito ancor di più grazie a Expo 2015 con 1 miliardo di investimenti, un'importante rigenerazione urbana e una crescita della domanda di alloggi da parte di studenti e giovani lavoratori.

I grandi eventi (e l'ottimismo) tirano la volata a Roma

Expo che a novembre 2023 verrà assegnato e le speranze di tutti sono dirette a Roma: insieme ai due giubilei (2025 e 2033) e alla Ryder Cup di Golf tra settembre e ottobre 2023, sarà un attrattore importante e già ha iniziato a incidere, anche in collaborazione con la ripresa del settore turistico. Nel 2022 l'occupazione alberghiera si è avvicinata al 100% tornando a livelli pre-pandemia e i grossi investitori tornano a scommettere su Roma, scrive Bloomberg: Fort Partners Puerto Rico LLC ha sborsato 165 milioni di euro per acquisire due palazzi storici a piazza San Silvestro, in pieno centro, che convertirà in un albergo di lusso gestito dal marchio Four Season, di proprietà di Bill Gates.

La pazienza del manager in pensione: 14 mesi per concludere un acquisto milionario

Ma c'è dell'altro. Come riferisce "Engel & Völkers", marchio immobiliare che tratta prevalentemente immobili di lusso, recentemente un manager italiano in pensione ha acquistato un immobile in via Giulia mettendo sul piatto 2,5 milioni di euro. "L'acquirente e il venditore - si legge nell'articolo di Bloomberg - erano entrambi desiderosi di concludere rapidamente la transazione, ma l'accordo ha richiesto ancora 14 mesi". Il tempo aggiuntivo, affatto breve, si è reso necessario per motivi burocratici: l'agenzia ha dovuto negoziare con l'amministrazione comunale per riconciliare la pianta originaria dell'edificio e lo stato attuale: "Il nostro cliente era innamorato della proprietà - spiegano dall'azienda - molto paziente e sapeva come funzionavano le cose a livello locale. Un acquirente straniero, invece, sarebbe stato probabilmente spaventato, motivo per cui un'azienda internazionale come 'Engels & Völkers' gioca un ruolo così importante nelle trattative importanti".

Il monito di Boomberg sulla burocrazia romana

Ed è proprio questo il monito che viene lanciato dalla rivista americana: non solo la lunga lista di criticità che caratterizzano Roma, come la ciclica emergenza rifiuti, il traffico, lo smog, i mezzi pubblici che funzionano più in centro che in periferia, ma anche le maglie della burocrazia rischiano di frenare una crescita che, invece, ad oggi risulta costante e in prospettiva potrebbe diventare irrefrenabile grazie ai grandi eventi e al contenimento dei costi al metro quadro.