illy SMART, la nuova collezione di macchine da caffè per l’ufficio

Illy, brand leader nel settore della torrefazione, ha annunciato la disponibilità di illy SMART, nuova collezione di macchine da caffè concepite per soddisfare le esigenze dei consumatori di piccoli e medi uffici attenti alla qualità del prodotto, oltre che alla ricerca estetica.

Pensata per assicurare una pausa caffè smart, come suggerisce il nome, la nuova gamma di macchine da caffè per ufficio spicca per il design moderno: il colore nero dona uniformità ed evidenzia le linee pulite ed essenziali delle macchine, con finiture opache per il corpo principale e lucide per i dettagli. Non mancano poi i dettagli iconici come il logo illy e il touch of red.

Il naming scelto racchiude nella parola SMART le caratteristiche qualitative, estetiche e funzionali delle macchine: oggetti dal design elegante, che rispondono a esigenze di preparazioni rapide e qualitativamente ottime.

La qualità del caffè in capsule grazie al sistema Mitaca Professional System

In Italia tra i leader del settore della torrefazione e della produzione di caffè c’è sicuramente illycaffè, realtà triestina che nel 2021 è diventata la prima azienda italiana di caffè a ricevere la certificazione “B Corp” entrando così a far parte della selezione delle imprese mondiali che operano secondo i più alti standard di performance sociale e ambientale; un aspetto che l’ha portata, per il nono anno consecutivo, ad essere inserita tra le World’s Most Ethical Companies.

Il sistema di capsule Mitaca Professional System, ideato a misura di ufficio per conservare il gusto e l’aroma inconfondibili del blend illy in ufficio come al bar, è disponibile in 3 diverse intensità di tostatura:

1. Classico, dal gusto morbido e vellutato (disponibile anche nella preparazione Lungo e Decaffeinato);

2. Intenso, per chi ama un gusto pieno e corposo;

3. Forte, per coloro che preferiscono un gusto ricco e deciso.

I vantaggi di una macchina del caffè sul luogo di lavoro

Scegliere di affidarsi a una macchina da caffè all’interno della propria attività, che sia un negozio, esercizio commerciale o un ufficio, consente al datore di lavoro e ai dipendenti di degustare un caffè di assoluta qualità, in qualsiasi momento della giornata, tra i colleghi o con i clienti. Inoltre, avere una macchina da caffè in azienda facilita anche la socializzazione e permette al lavoratore di ritornare alla propria attività rapidamente.

Il comodato d’uso per le macchine del caffè

La formula della macchina da caffè in comodato d’uso gratuito è una delle soluzioni più utilizzate per chi vuole disporre di una macchina di qualità, con risultati esaltanti in termini di gusto e aroma. I vantaggi di utilizzare una macchina da caffè in comodato d’uso in ufficio sono riferibili principalmente al rapporto che intercorre tra cliente e intermediario: attraverso il comodato d’uso è possibile disporre degli ultimi modelli di macchina senza alcun costo di attivazione o utilizzo, con l’unica clausola di rifornirsi di capsule presso il concessionario.

Avere un unico referente per la fornitura di macchina e capsule consente di contare su un’assistenza tempestiva e gratuita. In qualsiasi momento, il comodatario può recedere dal contratto senza pagare alcun tipo di penale e senza dover riconsegnare personalmente la macchina, che verrà ritirata gratuitamente dal personale dell’azienda stessa in caso di cessazione del comodato.

OkCialde, macchine da caffè e fornitura capsule / cialde su Roma

OkCialde è specializzata nei servizi di comodato d’uso gratuito a Roma, dove ha sede, e in tutta Italia, tramite web, oltre che nella fornitura di capsule e macchine. Inoltre, grazie alla formula del cashback, OkCialde offre ai propri clienti la possibilità di un rimborso del 6% dell’importo speso (al netto dell’iva) e l’opportunità della affiliazione facoltativa, che riconosce sempre un 6% a coloro che abbiano consigliato ai propri conoscenti l’acquisto del caffè e di altri prodotti sul sito.