Il resort Tui Magic Life Calabria alla ricerca di talenti con il Recruiting Day di Roma

La possibilità di mettersi in gioco e crescere professionalmente in un contesto aperto e stimolante. Tui Magic Life Calabria apre le selezioni per il personale in vista della stagione estiva 2022 in partenza il prossimo 29 aprile.

Il resort situato a Pizzo Calabro organizza Martedì 1 Marzo presso l’NH Collection Palazzo Cinquecento di Roma un Recruiting Day per individuare diverse figure da inserire nei vari reparti della struttura: bar, sala, cucina, ricevimento, amministrazione, guest service, risorse umane. La ricerca è indirizzata a professionisti che, indipendentemente dall’età anagrafica, abbiano voglia di mettersi in gioco e crescere, umanamente e professionalmente, in un contesto internazionale.

Tui Magic Life Calabria è un Resort di 700 camere appartenente ad un gruppo internazionale con oltre 480 alberghi sparsi per il mondo e, nello specifico, la presenza di altri 16 Resort Magic Life in Grecia, Egitto, Tunisia, Turchia e Spagna permette, inoltre, un continuo interscambio di personale che, certamente, rappresenta un’enorme opportunità per chi volesse viaggiare, conoscere altre culture ma soprattutto arricchirsi professionalmente.

Scegliere Tui Magic Life Calabria significa puntare su un’azienda che investe tantissimo sul capitale umano, ritenuto a tutti gli effetti l’asset più importante per il buon funzionamento della struttura.

I migliori profili che si candideranno all’indirizzo mail indicato di seguito, verranno contattati telefonicamente o via mail e saranno invitati ad un colloquio one to one con il top management della struttura.

L'indirizzo mail a cui candidarsi: tmlrecruitingdayroma@gmail.com