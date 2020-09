Il Notaio a Roma: per comprare casa, aprire società, gestire eredità

Si fa presto a dire Notaio. Ma sappiamo davvero in quali occasioni il suo intervento è necessario per legge e quanto il suo contributo può essere prezioso anche negli altri casi? Ed ancora: se dobbiamo trovare il Notaio a Roma per acquisto casa, sappiamo tra quanti professionisti possiamo scegliere?

Se stiamo pensando di acquistare casa nella Capitale, una prima casa, oppure anche una seconda casa dovremo cercare un Notaio a Roma, a cui rivolgerci per il rogito, cioè l’atto di compravendita. Le compravendite immobiliari sono infatti uno degli ambiti in cui la legge prevede che sia obbligatorio rivolgersi al Notaio.

Perché? Perché il Notaio è un pubblico ufficiale, gli atti da lui rogati sono atti pubblici e fanno fede davanti alla legge fino a querela di falso, inoltre prima di giunger al rogito il Notaio si occupa di una serie di verifiche e controlli preventivi. Grazie a questo sistema in Italia nel settore delle transazioni immobiliari il contenzioso di fatto non esiste: solo lo 0,0003 di queste arriva al Giudice. Un bel vantaggio per Tribunali già oberati di lavoro e per la sicurezza dei cittadini.

Non solo transazioni immobiliari però: al Notaio si ricorre anche per aprire una società e per gli adempimenti relativi a cessioni ed affitto di rami d’azienda. Una soluzione che ha reso possibile attivare società in pochi giorni, superando l’incredibile burocrazia che fino al 2000 costringeva le aziende costituite ad attendere mesi prima di essere operative. Un terzo settore in cui si ricorre alla professionalità del Notaio sono gli “affari di famiglia”: testamenti, donazione, successioni possono vedere coinvolto il Notaio nella sua funzione di pubblico ufficiale e di esperto in materia.

Il Notaio compie il suo ufficio super partes: rappresenta una garanzia per tutte le parti coinvolte.

Ma se sto cercando un Notaio a Roma su quanti professionisti posso contare? La legge notarile ha organizzato la presenza dei Notai su base territoriale, individuando diversi distretti per garantire la copertura omogenea e una diffusione capillare del servizio in tutto il Paese. Il distretto di Roma, che comprende anche le aree di Velletri e Civitavecchia, annovera 522 Notai di cui ben 415 nella Capitale.

In Italia alla fine del 2019 i Notai erano 5.115 di cui circa 3000 uomini e poco meno di 2000 donne e le sedi erano assegnate all’82,2%, con 1.107 sedi vacanti.

