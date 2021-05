GreenGraffiti, la tecnica scelta dal Municipio VII per il rilancio delle attività commerciali

#Comprasottocasa l'iniziativa del Municipio VII di Roma Capitale ha scelto GreenGraffiti per aiutare i commercianti del quartiere in crisi a causa della pandemia

Sostenibilità come rilancio del quartiere ed incentivo agli acquisti. Questa è la strada tracciata dal Municipio VII di Roma Capitale in collaborazione dell’agenzia di comunicazione Jungle e le Associazioni dei Commercianti dell’Appia e della Tuscolana.

#Comprosottocasa

L’iniziativa scelta dal Municpio VII è quella di #Comprasottocasa una campagna di comunicazione sostenibile e made in Italy utilizzando i Green Graffiti, una tecnica già utilizzata per campagne commerciali e di sensibilizzazione da altre Municipalità italiane come Milano, Torino, Napoli e Catania. Iniziativa è stata scelta per sostenere le attività dei commercianti del quartiere, che hanno subito un grave colpo a causa della pandemia del Covid e per rendere i negozi del quartiere agli occhi dei cittadini la prima opzione per l’acquisto.

GreenGraffiti

GreenGraffiti è una tecnica di comunicazione innovativa completamente made in Italy, sviluppata dall’agenzia milanese Jungle e adottata negli ultimi 10 anni da più di 50 Pubbliche Amministrazioni lungo tutto lo stivale. La miscela utilizzata per la realizzazione dei messaggi è biodegradabile, la pulizia delle aree interessate avviene con sola acqua e senza additivi chimici o solventi, i supporti in alluminio necessari per la posa vengono interamente riciclati al termine delle attività.