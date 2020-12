Il centro Leonardo lancia il tampone sospeso

Il Centro Leonardo, offrirà al proprio territorio di appartenenza il “Tampone Sospeso”. A Fiumicino, il primo lancio in assoluto, di un’iniziativa benefica (ideata e progettata interamente dal dipartimento Marketing di Savills), che mira ad offrire – attraverso tamponi gratuiti - un aiuto concreto alle persone e famiglie indigenti.

Il Centro Leonardo sempre attento alle esigenze del territorio, donerà 250 tamponi per la diagnosi del Covid-19, e li metterà a disposizione, insieme ad un’infermiera specializzata che, nel rispetto delle misure anti Covid-19, eseguirà i test. Nel particolare momento che stiamo tutti vivendo infatti, non è poi così scontato riuscire a sottoporsi a questi test che, nella maggior parte dei casi, per via delle lunghe liste d’attesa in molti effettuato in centri privati, a costi però non accessibili a tutti.

Tutto questo sarà possibile grazie alla stretta e ormai consolidata collaborazione tra il Centro Leonardo e la Croce Rossa Italiana (con sede a Fiumicino), che gestirà gli appuntamenti per le persone indigenti, in contatto con loro, per fare il tampone. A conferma di questa stretta collaborazione, un simbolico ‘passaggio di consegne’ avverrà nei prossimi giorni, all’interno della Galleria, tra il direttore del Centro Commerciale Leonardo dott. Gianpiero Campoli e il Dottor Stefano Salvinelli, presidente Comitato Fiumicino Croce Rossa Italiana e il responsabile medico Centro di Formazione Full D C.R.I.

“Questo natale le esigenze di ognuno di noi sono mutate e per questo abbiamo voluto dare la precedenza a quella che è ormai diventata una priorità assoluta in tempi di pandemia da Covid-19:la salute! Un’iniziativa benefica resa possibile grazie all’appoggio della proprietà del centro Leonardo “Urbe Retail Real Estate S.r.l.”, sempre molto sensibile ai temi della solidarietà. Siamo entusiasti di rilanciare l’iniziativa benefica de il “Tampone Sospeso” in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Un aiuto concreto e mirato per regalare dei tamponi gratuiti alle famiglie in difficoltà e alle persone indigenti. Siamo lieti che, ancora una volta il Centro Leonardo, diventi promotore e ‘strumento’ di iniziative solidali.” così in una nota il direttore del Centro Leonardo, Gianpiero Campoli.

Il Centro Leonardo si ‘allinea’ con gli altri centri del gruppo Savills (società leader al mondo nella consulenza immobiliare), che hanno dato la propria disponibilità a collaborare a questo progetto. I tamponi messi a disposizione dal Centro commerciale potranno essere richiesti ed utilizzati dai cittadini, ovviamente nel totale rispetto della privacy degli utenti interessati.

L’iniziativa solidale de il “Tampone Sospeso” che si concretizzerà nei prossimi è sarà patrocinata dal Comune di Fiumicino. “In un periodo particolare come quello che stiamo vivendo, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ogni iniziativa che va incontro alle famiglie che vivono maggiori difficoltà non solo è lodevole ma è la benvenuta. Come amministrazione comunale anche noi fin da subito ci siamo attivati per aiutare le persone più fragili, ad esempio consegnando migliaia di pacchi alimentari. La possibilità di fare tamponi gratuiti a 250 persone è un'altra iniziativa meritevole, che dà lustro al nostro territorio: mi complimento con il Gruppo Savills, il Centro Leonardo e la Croce Rossa Italiana per la sensibilità dimostrata", dichiara il Sindaco Esterino Montino.