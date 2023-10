Ikea apre a San Giovanni

Un nuovo Ikea Plan & Orden Point apre a Roma. Il format innovativo della catena svedese, dedicato interamente alla pianificazione dei diversi ambienti della casa, ha inaugurato, lo scorso 5 ottobre, presso il piano –1 del Coin di Piazzale Appio, in zona San Giovanni a Roma.

Nuovo Ikea a San Giovanni

Il Plan & Order Point di oltre 700 mq si trova nello storico quartiere Appio Latino, proprio in corrispondenza della metropolitana linea A. Qui i romani potranno pianificare, grazie al supporto dei consulenti d’arredo Ikea, i diversi spazi della casa, dalla cucina al living alle camere da letto, lasciarsi ispirare da parte dell’assortimento presente e contestualmente scegliere e ordinare l’intera l’offerta di prodotti e soluzioni d’arredo, indicando il servizio di consegna che più si adatta alle loro esigenze: direttamente a casa, con ritiro agli store di Porta di Roma e Anagnina o nei punti di ritiro presenti in città.

“I bisogni delle persone che ogni giorno ci scelgono per arredare il posto più importante al mondo, la casa, e dare vita ai propri sogni, sono al centro delle nostre scelte e da qui partiamo per sperimentare nuove modalità d’incontro che rendano IKEA ancora più accessibile e vicina ad ogni casa”, ha dichiarato Ivan Gardini, City Manager IKEA Roma.

“Perciò siamo felici di accogliere i romani in un nuovo spazio che, oltre ad essere facilmente raggiungibile, permetterà a tutti di trovare ispirazione per soluzioni d’arredo su misura e godere della consulenza personalizzata dei nostri consulenti esperti”.

Il nuovo Plan & Order Point di San Giovanni va ad aggiungersi agli Ikea tradizionali di Anagnina e Porta di Roma, aperti rispettivamente nel 2000 e nel 2005, al Planning Studio di Gregorio VII nato nel 2019, all’ XS Store di Fiumicino, inaugurato lo scorso mese di marzo fino al più recente Plan & Order Point in viale Regina Margherita, aperto il 12 luglio.

In occasione della nuova apertura, Ikea prosegue la sua collaborazione con Binario 95, gestito dalla cooperativa sociale Europe Consulting Onlus, offrendo il suo supporto a “Casa Sabotino”, una struttura pensata per dare protezione a donne cisgender e transgender senza dimora che, oltre alle difficoltà implicite del non avere un posto sicuro, affrontano ogni giorno discriminazione e violenza. L’iniziativa rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, con il quale Ikea Italia si impegna, collaborando con associazioni e realtà del territorio, a realizzare progetti sociali volti a restituire un senso di casa a chi più ne ha bisogno.