Ikea, a Roma altre due aperture: ecco dove sorgeranno

Due plan & order apriranno a Roma entro l’estate. Ikea ha deciso di incrementare la capillarità sul territorio e così, dopo aver inaugurato lo spazio “extra small” nel centro commerciale Wow Shopping Center di Fiumicino, l’ex Parco Leonardo, ha annunciato altri tagli del nastro.

Store facilmente accessibili

Le zone che beneficeranno dei nuovi arrivi sono San Giovanni e viale Regina Margherita. E’ lì che la multinazionale svedese ha intenzione di puntare, come il city manager Ivan Gardini aveva già lasciato trapelare in occasione dell’inaugurazione dell’XS di Fiumicino. In quella circostanza il manager aveva svelato la strategia dell’azienda: garantire “accessibilità e prossimità” ai propri clienti, mettendo il cittadino nella condizione di raggiungere “in quindici minuti”, e quindi in tempi relativamente brevi, un punto Ikea.

Vicini alle stazioni

Se la scelta dell’XS store Fiumicino è stata fatta anche per la prossimità con la stazione ferroviaria che collega il comune alla Capitale, un ragionamento analogo è stato seguito per i due nuovi plan & order che, infatti, si trovano a poca distanza dalle fermate metropolitane della linea B (Policlinico) e della linea A (San Giovanni) e della linea C (La Spezia) per la prossima apertura di piazzale Appio, dentro lo storico edificio della Coin.

L'espansione di Ikea

A differenza del negozio di Fiumicino, che vanta 9mila metri quadrati di superficie e 100 addetti, quelli in previsione a San Giovanni e viale Regina Margherita avranno dimensioni più contenute. Ma saranno comunque in grado di fornire ai clienti la possibilità di ordinare e di acquistare i propri prodotti. In tal modo, dopo l’estate, il numero di attività aperte da Ikea salirà a 7. Oltre ai due tradizionali “blue box” di Anagnina e Porte di Roma, infatti, c’è il “Pop up” di piazza San Silvestro inaugurato nel 2017, il planning studio già attivo dal 2018in via Gregorio VII, l’XS Store di Fiumicino e le due prossime aperture.