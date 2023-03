VIDEO | Folla a Fiumicino per l'inaugurazione del nuovo store Ikea. Ecco com'è

Decine di persone si sono messe in coda prima dell'orario di apertura per visitare il primo XS Store della catena svedese, unico in Italia

Decine di persone si sono messe in coda giovedì mattina, all'interno del rinnovato The Wow Shopping Center (ex Centro Leonardo) di Fiumicino, per l'inaugurazione e la prima giornata di apertura del nuovo store di Ikea. Un formato innovativo, a metà strada tra i punti di vendita più grandi di Anagnina e Porta di Roma e il Planning Studio di Gregorio VII, ribattezzato "Ikea XS".

Ikea a Fiumicino, com'è il nuovo punto vendita

Il nuovo punto vendita si sviluppa su una superficie di 9.000 metri quadrati e dà lavoro a oltre 100 persone. Più piccolo rispetto alle 'Blue Box', gli store tradizionali Ikea, è il settimo al mondo con questo nuovo formato e il primo in Italia. Al suo interno è possibile vedere in esposizione le soluzioni d'arredo di ogni ambiente della casa, acquistare direttamente più di 2.300 complementi di arredo e vedere, provare e ordinare tutto il resto dell’offerta, scegliendo il servizio di consegna che si preferisce: a casa, presso i punti di ritiro, o direttamente in negozio.

Nella "Planning Area" all’interno del negozio, inoltre, è possibile usufruire del supporto di un dipendente del negozio per avere una consulenza di arredo e progettazione. Presente anche 'l’Angolo della Circolarità' per i clienti che vorranno dare una seconda vita agli articoli Ikea e contribuire a ridurre gli sprechi, e lo ‘Swedish Deli’, l'angolo gastronomico dedicato ai prodotti tipici della cucina svedese dove i clienti possono ordinare e consumare sul posto, ordinare e portare via come nei bistrò oppure piatti e prodotti da cucinare direttamente a casa.

Ikea a Fiumicino: come arrivare sul modello della "città dei 15 minuti"

Una scelta non casuale, quella di aprire a Fiumicino all'interno del rinnovato Centro Leonardo, su cui è stata portata a termine un'operazione di rebranding e riqualificazione degli spazi interni. L'obiettivo era ricalcare il modello della "città in 15 minuti" così caro anche al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, assicurando ai cittadini di poter raggiungere i servizi principali coprendo distanze ridotte entro un quarto d'ora appunto. E la vicinanza con la stazione di Parco Leonardo del treno metropolitano rende il nuovo store Ikea facilmente e rapidamente raggiungibile sia da Fiumicino sia da Roma attraverso le stazioni di Tuscolana, Tiburtina, Trastevere e Ostiense.

Ikea, entro l'estate due nuove aperture a Roma: ecco dove

L'inaugurazione del nuovo XS Store, il primo in un centro commerciale, è stata occasione, per Ikea, di annunciare due nuove aperture entro l'estate.

"Si tratta di due 'Plan & Order point - spiega Ivan Gardini, City Manager Ikea Roma - Uno a San Giovanni e uno in viale Regina Margherita, che andranno ad arricchire l’ecosistema romano composto dai negozi tradizionali ad Anagnina e Porta di Roma, inaugurati rispettivamente nel 2000 e nel 2005, il Pop Up Store di piazza San Silvestro, aperto nel 2017, e il Planning Studio di Gregorio VII, inaugurato nel 2019".