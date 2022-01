Apre Ikea a Fiumicino: quinto punto vendita della Capitale

Un nuovo punto vendita Ikea apre alle porte della Capitale. Il nuovo spazio si trova nel centro commerciale Leonardo e segue al già avviato temporary store presente dallo scorso dicembre all’interno della galleria commerciale. Il taglio del nastro inaugurale, a seconda dei tempi di realizzazione, avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2022.

"L'accordo con un'azienda di grande prestigio come IKEA Italia è una grande soddisfazione e corona un’operazione di équipe a cui Urbe Retail e Savills hanno lavorato senza sosta. Siamo entusiasti di poter accogliere al Centro Leonardo la nuova insegna che non solo arricchirà l’offerta del nostro centro commerciale ma la differenzierà rispetto alla concorrenza. La prossima apertura di IKEA Italia conferma l’impegno concreto che il centro commerciale sta portando avanti nel segno della distinzione strategica e dello sviluppo del territorio", ha dichiarato il direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, Gianpiero Campoli.

L'apertura di Ikea è la nuova tappa di un progetto di rinnovamento che sta interessando il centro commerciale di Fiumicino, con l'obiettivo di rilanciare l'economia e di arricchire il territorio circostante.

Di un "rilancio complessivo" parla l’Asset Manager di Generali Real Estate, Stefano Pessina "che riguarda non solo l’area dedicata allo shopping ma anche l’integrazione sociale e le attività a favore di tutta la cittadinanza. Il 2021, nonostante il critico periodo di emergenza sanitaria, è stato ricco di iniziative ed attività che hanno coinvolto la comunità locale e che continuerà nel 2022. Nel 2021 il Centro Leonardo ha arricchito la propria offerta commerciale: tra nuove aperture e importanti rinnovi contrattuali, oltre 20 operatori infatti hanno dato fiducia ai nostri piani di rilancio. Tra questi, l’ipermercato Emisfero inaugurato lo scorso settembre su oltre 7.000 metri quadrati, ma anche brand di prim’ordine come Zara e Tiger. Nuove, importanti, aperture sono già in programma per il 2022".

Con il nuovo punto vendita del Centro Leonardo, i punti vendita Ikea a Roma diventano 5, tra mega store e shop più piccoli: Anagnina, Porta di Roma, Gregorio VII, San Silvestro e appunto Fiumicino.