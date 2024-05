“Idee per il futuro nel cuore di Roma”: la Camera di Commercio presenta il suo nuovo progetto culturale

Dal 5 al 7 giugno 2024 verrà presentato presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano il progetto “Idee per il futuro nel cuore di Roma” della Camera di Commercio di Roma.

L’iniziativa culturale, che gode del patrocinio del Ministero della Cultura, ha come obiettivo il guardare il futuro costruendo le basi future per il domani nel presente. Durante le tre giornate si terranno una serie di incontri per immaginare il tempo che verrà dal punto di vista scientifico, artistico, ambientale, amministrativo, culturale, con ospiti internazionali e italiani di primissimo piano. Parteciperanno al progetto il Premio Nobel Giorgio Parisi, l’ex sindaco di New York Bill De Blasio, la Presidente del CNR Maria Chiara Carrozza, la direttrice dei Musei Vaticani Barbata Jatta, l’opinion leader tecnologico David Orban, il fondatore della guida Lonely Planet, e “viaggiatore” per eccellenza, Tony Wheeler, il musicista e autore per i giovani del Manifesto per il cambiamento Giovanni Caccamo, l’attrice Valeria Solarino, Amara e Simone Cristicchi tra voce e chitarra. L’occasione sarà spunto di riflessione per approdare a Roma in un contesto di grandi trasformazioni legate all’imminenza del Giubileo 2025 e arricchire il dibattito intorno a una capitale europea che si ripensa nella prospettiva di un appuntamento internazionale religioso, nella città nel suo insieme e in modo particolare nel suo tessuto imprenditoriale.

Il presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti dichiara: “Si tratta di un’iniziativa volta ad aiutare il tessuto produttivo del nostro territorio a comprendere il futuro. L’obiettivo è quello di allargare le basi della conoscenza di ciò che ci circonda e ci circonderà, per aiutare le nostre imprese a essere più competitive in un mondo che cambia, molto rapidamente. Attraverso relatori di eccezione e di fama internazionale capiremo come si sta trasformando la nostra vita di tutti i giorni in ogni campo, da quello scientifico a quello artistico. L’iniziativa, aperta a tutti, ci farà capire ancora una volta che in un mondo, quale quello di oggi, conoscenza e formazione sono sempre più fondamentali per affrontare nella maniera migliore le profonde trasformazioni che la sfida dell’innovazione ci pone davanti quotidianamente”.

Si potrà partecipare gratuitamente all’evento previa registrazione cliccando a questo link.