In pieno centro un super hotel al posto della vecchia scuola

Un edificio scolastico anni '50 è stato demolito e al suo posto verrà realizzato un albergo di lusso tutto vetro e ferro, progettato dall'archistar e designer francese Philippe Starck, che si è avvalso della collaborazione del professionista romano Raffaele Giannitelli. La particolarità è che l'albergo, appartenente alla catena dei Brach Hotel di proprietà del marchio Evock, sorgerà in pieno centro: di fronte Porta del Popolo, in via Luisa di Savoia.

I lavori sono iniziati la scorsa estate e poco prima della fine del 2022 la ditta costruttrice ha ultimato la demolizione dell'edificio, un architettura anni '50 di poco valore storico che ospitava l'istituto tecnico commerciale "Maffeo Pantaleone". Come sta accadendo sempre più spesso in Italia e a Roma, anche se non con i ritmi esteri, le società immobiliari e le catene alberghiere puntano alla rigenerazione urbana e alla sostituzione, più che alla realizzazione ex novo. Ed è così che in pieno centro a Roma, a pochi metri da Villa Borghese e dal Tevere, per l'Anno Santo del 2025 sorgerà un nuovo edificio, tutto ferro e vetro.

Philippe Starck, che si occuperà degli interni, ha immaginato un hotel di lusso che si inserisce in maniera non eccessivamente traumatica all'interno di un contesto consolidato, a fianco di Villa Ravà, sede dell'ambasciata di Colombia. A caratterizzare l'Hotel Brach, presente anche a Parigi, saranno dei cipressi sul tetto e una piscina interrata, segno distintivo dell'edizione romana della catena francese.