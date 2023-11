Gucci lascia Roma e si trasferisce a Milano. Per i lavoratori lo spettro del licenziamento

Gucci lascia Roma e si trasferisce a Milano. La nota casa di alta moda ha annunciato il trasferimento nel capoluogo lombardo dell’ufficio di stile, l’unica sede operativa nella Capitale. Si tratta del cuore creativo dell’azienda, dove lavorano designer e sartoria. È stato trasferito a Roma da Firenze, dove c’è il polo produttivo, quattordici anni fa. Ma oggi la luna di miele sembra finita. Gucci preferisce Milano.

Così le sedi del centro storico, palazzo Mancini e via del Banco di Santo Spirito, sono destinate a svuotarsi nel giro di pochi mesi: l'azienda ha annunciato che, entro il 1 marzo, 153 dipendenti su 219 dovranno migrare al nord.

“Purtroppo però, tramite accordi individuali e non sindacali, non sono state offerte a tutti le condizioni per permettere un trasferimento quindi molti di noi perderanno il posto di lavoro. In più quei 66 dipendenti che rimangono a Roma non conoscono il proprio destino visto che le sedi verranno chiuse” spiega a RomaToday una delle lavoratrici.

“È licenziamento mascherato”

“La decisione assunta da Gucci e dall’azienda proprietaria del marchio, la francese Kering, appare come un licenziamento collettivo mascherato” hanno tuonato in un’interrogazione parlamentare Nicola Fratoianni e Francesco Mari di Alleanza Verdi e Sinistra. Chiesto un intervento immediato del ministro delle imprese e del made in Italy e di quello del lavoro e delle politiche sociali “per comprendere quali siano le reali intenzioni della Kering e di Gucci e per tutelare i lavoratori e le lavoratrici coinvolti dal trasferimento di sede”.

A rischio anche i lavoratori dell’indotto

Bisognerà poi tutelare anche l’indotto. Circa 100 i lavoratori delle aziende in appalto che ruotano intorno all’ufficio di stile di Gucci in partenza verso Milano: addetti alle pulizie, gestione amministrativa, magazzinieri e facchini.

Dopo lo sciopero del 17 novembre scorso, oggi i lavoratori di Gucci sono in stato di agitazione e protesteranno sotto la sede dell’azienda. “Non pensiamo che ormai sia possibile fermare la macchina del trasferimento ma chiediamo che chi non è in condizione di trasferirsi altrove venga ricollocato e non come accade oggi forzato ad andare via”, dicono i lavoratori di Gucci. “Kering ha altri marchi che potrebbero accogliere i dipendenti romani”. Uno di questi è la Maison Brioni che però sul finire dell’anno scorso ha iniziato a licenziare. “Non vorremmo che Kering - dicono i lavoratori - voglia contrarre le proprie risorse iniziando da Roma con una emorragia occupazionale che potrebbe avere ripercussioni future sul comparto Gucci che ha sedi anche a Milano, a Novara e in Toscana”.

La posizione dell'azienda

L'azienda spiega la sua posizione in una nota: "In riferimento alle proteste legate al trasferimento della Direzione Creativa da Roma a Milano, la Società fa sapere che tale trasferimento è stato preannunciato alle organizzazioni sindacali agli inizi di ottobre, non prevede alcuna riduzione di personale e verrà attuato nel pieno rispetto delle normative vigenti. A tal riguardo la Società, al fine agevolare quanto più possibile il trasferimento di tutti i dipendenti coinvolti, ha previsto una serie di misure sia economiche che di fattivo supporto, particolarmente di miglior favore rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Con il trasferimento a Milano, il Direttore Creativo e i team coinvolti avranno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con le funzioni strategiche del brand, già basate nel capoluogo lombardo, massimizzando così le necessarie interazioni e sinergie".