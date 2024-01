Romani golosi e solidali: dalla vendita dei panettoni di cioccolato 50 mila euro per i poveri

Quasi 50mila euro, per la precisione 49.479. È questa la somma che il Gruppo Romano Supermercati ha donato alla Comunità di Sant’Egidio. Si tratta dell’intero ricavato della vendita dei panettoncini di cioccolato della linea “Pensieri dolcissimi GROS”, realizzati in occasione delle festività natalizie.

La vendita dei panettoni per sostenere i più poveri

“Il nostro obiettivo comune era quello di sostenere il pranzo di Natale che, come di consueto, la Comunità organizza e anche questa volta ci siamo riusciti, grazie all’impegno dei punti vendita degli associati Gros e al profondo spirito di solidarietà dei nostri clienti” ha detto direttore acquisti Gros, Giovanni Scifoni.

Il pranzo di Natale di Sant'Egidio

Una linea, quella dei pensieri dolcissimi, da sempre dedicata al sociale con i prodotti creati proprio per sostenere progetti di solidarietà riscuotendo sempre grande successo. “Anche quest’anno la solidarietà di tanti ci ha permesso di rinnovare la tradizione del pranzo di Natale di Sant’Egidio. La Basilica di Santa Maria in Trastevere e molti altri luoghi a Roma, in Italia e nel mondo si sono riempiti di senza dimora, anziani, rifugiati, tra cui alcune famiglie arrivate in Italia grazie ai corridoi umanitari e accolte dalla Comunità. Una grande tavolata di famiglia - sottolinea Cesare Zucconi, segretario generale di Sant’Egidio ACAP - che ha raccolto circa 80.000 persone solo in Italia. Un segno di speranza in un tempo difficile”.