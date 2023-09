Grand Hotel Palatino, lo storico hotel romano si rinnova e omaggia la storia della Città Eterna

Un'importante ristrutturazione sta per interessare il Grand Hotel Palatino, albergo 4 stelle, situato nel quartiere Monti. L'hotel, costruito negli anni '60 e '70, si prepara a sottoporsi a una trasformazione straordinaria guidata dall'architetto Marco Giammetta dello studio Giammetta Architects.

La ristrutturazione fa parte di un piano di sviluppo immobiliare volto a soddisfare la crescente domanda turistica e a rendere il Grand Hotel Palatino una struttura d'avanguardia, in linea con i tempi moderni e contemporanei.delle icone architettoniche della Capitale.

Le caratteristiche architettoniche "moderne/razionaliste" dell'edificio hanno ispirato un progetto di riqualificazione che condurrà gli ospiti in un viaggio attraverso gli stili architettonici: antico (la città storica), moderno (l'edificio) e contemporaneo (l'interior design). L'elemento distintivo della ristrutturazione è il concetto delle "Hidden Gems" (Gemme Nascoste), un'esperienza che unisce l'arte, la fotografia, l'architettura, la grafica e il design per svelare quegli elementi inediti della Città Eterna che spesso sfuggono ai circuiti turistici convenzionali. Saranno 4, principalmente, le esperienze conoscitive che coinvolgeranno gli ospiti, nel dettaglio "curiosità", "mistero", "mito" e "superstizione".

“Attraverso le ’performance artistiche’, posizionate in luoghi opportunamente studiati dell’hotel, il cliente verrà a contatto con la leggenda di Roma e le sue gemme nascoste”, ha spiega l’Arch. Marco Giammetta. “L’opera d’arte - ha proseguito - fungerà da catalizzatore ed accentratore di interesse, in modo da spingere l’ospite ad avvicinarsi e, nell’osservare l’opera, percepirne il suo significato metaforico”.

All'interno dell'hotel, i clienti saranno affascinati da opere d'arte che raccontano storie e svelano segreti sulla città di Roma. Un QR code associato a ciascuna opera consentirà agli ospiti di interagire e scoprire ulteriori gemme nascoste all'interno dell'hotel, creando un coinvolgente percorso di conoscenza.

La ristrutturazione coinvolgerà tutte le aree dell'hotel e prevede la creazione di una lussuosa Spa al piano -1, udi n'accogliente hall al piano terra, di un bar con un focus sull'arte del "mixology", di due sale polifunzionali e di un ristorante gourmet. Al secondo piano, una terrazza panoramica ospiterà un lounge bar con vista sul Rione Monti.

Gli otto piani superiori ospiteranno 157 camere e suite di varie tipologie, tutte progettate con materiali sostenibili per ridurre l'impatto ambientale. Rubinetti e sanitari a basso consumo d'acqua, ceramiche eco-compatibili, pitture a basso contenuto di composti organici volatili e pavimenti in legno con materiali riciclati sono solo alcune delle scelte mirate alla sostenibilità. L'hotel adotterà tecnologie avanzate per ridurre i consumi energetici e perseguirà la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) per dimostrare il suo impegno verso la sostenibilità.

A completare l'offerta che il rinnovato Grand Hotel Palatino presenterà alla clientela, sarà il progetto illuminotecnico attentamente studiato con focus sulle opere d'arte.