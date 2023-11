L'hotel di Roma in ristrutturazione dona arredi dismessi alle vittime dell'alluvione in Toscana

Il Grand Hotel Palatino di Roma, attualmente in fase di restyling, mette a disposizione delle vittime dell’alluvione in Toscana gli arredi dismessi delle sue 78 camere che saranno distribuiti casa per casa dagli eroici Angeli del Fango di Campi Bisenzio e Signa.

Un’iniziativa di solidarietà che in questa prima fase prevede la raccolta di diversi materiali tra cui arredi, complementi di arredo, scrivanie, cucine, bagni e complementi da bagno, lampade, letti, materassi e articoli tessili come coperte, piumoni, lenzuola e tessili da bagno. Tutto materiale che donato alle persone che per colpa della calamità naturale hanno perso le loro case.

"La solidarietà è un pilastro fondamentale del nostro impegno come FH55 Hotels” afferma Federico. Isola socio del Gruppo FH55 Hotels (gruppo alberghiero proprietario dell’hotel romano) e ideatore del progetto - "Siamo determinati a mettere a disposizione in primis le nostre risorse per supportare chi ha subito gravi perdite a causa dell'alluvione. Ogni contributo, per quanto piccolo possa sembrare, fa la differenza per coloro che devono ricostruire le proprie vite.”

A supporto dell’attività benefica dell’Hotel anche l’organizzazione benefica Cavalieri di Sant’Appiano (che coordinerà il trasporto e lo smontaggio degli arredi), i "Ragazzi di Firenze", compresi i gruppi di tifosi della Fiorentina della Curva Fiesole e del Calcio Storico Fiorentino, insieme ai loro "rivali" del Calcio Antico Romano di Roma e la Protezione Civile.