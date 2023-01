Al via 21 cantieri per la tutela del patrimonio storico del Lazio

Trentacinque progetti ammessi ma solo 21 finanziabili. La Regione Lazio ha pubblicato le graduatorie relative ai progetti sovvenzionabili e a quelli non sovvenzionabili dal finanziamento previsto dal Distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali, il Dtc del Lazio. 19 milioni e 700 mila euro subito ed altri 14 milioni e 300 in futuro verranno utilizzati per la valorizzazione tecnologica, la conservazione e la fruizione del patrimonio storico e culturale del territorio.

Il Dtc del Lazio

Il Distretto tecnologico dei beni culturali del Lazio è finalizzato alla realizzazione di interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale della regione. L’iniziativa in questione è nata da un accordo di programma quadro tra Regione Lazio, ministero dell’università e della ricerca, ministero dei beni culturali e ministero dello sviluppo economico, e intende consolidare e stimolare l’innovazione delle imprese e degli organismi di ricerca dedicati ai beni culturali.

I progetti ammessi

La graduatoria dei 35 progetti finanziabili rientra nell’azione che comprende interventi per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per la valorizzazione, la tutela, la fruizione, la conservazione, il recupero e la sostenibilità del patrimonio culturale laziale. Le azioni riguarderanno complessi monumentali, raccolte e realtà museali, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche, e coinvolgeranno 83 Comuni e 193 luoghi della cultura del Lazio. Inoltre, utilizzeranno piattaforme e sistemi di business per la tutela, la messa in sicurezza, il monitoraggio e la gestione dei luoghi culturali, oltre che fonti energetiche alternative e sostenibili. A breve, partiranno i cantieri dei primi 21 progetti già finanziati

I progetti non sovvenzionabili

Servirà invece trovare altri fondi per far partire i cantieri relativi a 14 progetti risultati “meritevoli” del finanziamento ma rimasti esclusi dalla prima graduatoria. Tra questi spiccano alcuni nomi noti del turismo culturale laziale come l’”Archeoparco di Bomarzo”, per il quale è stato previsto un finanziamento di 967 mila euro. Dovrà attendere anche il museo 3D di Marino così come il parco archeologico del Colosseo, finanziato quest’ultimo con un milione e 300 mila euro. Niente via ai cantieri, per ora, anche per i comuni di Leonessa, Colleferro e Palombara Sabina.