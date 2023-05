Pubblicate la graduatorie del bando delle "Reti di imprese". In arrivo 15 milioni di euro per le attività commerciali su strada

Investimenti per realizzare interventi di riqualificazione urbana ed organizzazione di eventi per favorire il turismo ed il commercio. Soldi anche per nuove panchine, lampioni e raccoglitori della spazzatura. La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria del bando per il finanziamento dei programmi relativi alle “Reti di imprese tra attività economiche”, un intervento teso a favorire l’avvio ed il consolidamento di esercizi commerciali su strada. Le domande, arrivate da tutto il Lazio, riceveranno un contributo complessivo di 15 milioni di euro, con i quali vengono finanziati 150 programmi di rete del valore di 100 mila euro ciascuno suddivisi tra comuni del Lazio e municipi di Roma Capitale.

Il bando

Il bando, presentato nel 2022 dall’ex presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, serve a favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle “Reti di imprese tra attività economiche” per la rigenerazione urbana degli ambiti territoriali interessati, per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e per l’innovazione e il sostegno delle micro, piccole e medie imprese commerciali.

Come accedere al finanziamento

Le reti che hanno avuto accesso al finanziamento hanno dovuto trovare un “promotore” per individuare almeno 20 attività economiche che aderissero alla rete stessa. Ogni gruppo, poi, ha dovuto elaborare un progetto con determinate caratteristiche, approvato poi dagli enti territoriali competenti, vale a dire dai municipi o dai comuni del Lazio. In particolare, sono state coinvolte attività economiche “su strada, quindi di commercio al dettaglio, di somministrazione, artigianali, turistiche, dell’intrattenimento, culturali, di servizi, compresi i mercati (a esclusione dei centri commerciali) che si affacciano su vie o piazze urbane. Con i finanziamenti raccolti, le reti dovranno portare avanti una gestione comune di servizi e di azioni di promozione e marketing e di qualificazione e tutela dei contesti urbani.

Spese ammissibili

Sono diverse le spese ammissibili al finanziamento regionale. Si va dall’acquisizione di nuove attrezzature per l’arredo urbano e l’illuminazione pubblica, all’acquisizione di pannelli informativi. Non solo. Si possono ottenere fondi anche per interventi di riqualificazione urbana, come la sistemazione di marciapiedi e delle zone antistanti l’ingresso su strada delle attività economiche aderenti. Viene finanziato anche l’acquisto di attrezzatura per la videosorveglianza e di mezzi per la mobilità green. Previsti anche contributi per l’organizzazione di iniziative di campagne di promozione, di eventi e manifestazioni.

I numeri

La misura consentirà di coinvolgere e valorizzare oltre 6000 attività economiche e imprese del commercio distribuite su tutto il territorio regionale:

• Provincia di Frosinone: 25 domande per 1018 Reti finanziate e 2.498.800 euro di risorse destinate;

• Provincia di Latina: 16 domande per 783 Reti finanziate con 1.599.000 euro di risorse destinate;

• Provincia di Rieti: 16 domande per 697 Reti finanziate e 1.600.000 euro di risorse destinate;

• Provincia di Viterbo: 32 domande per 1432 Reti finanziate e 3.199.398 euro di risorse destinate;

• Provincia di Roma: 34 domande finanziate per 1444 Reti finanziate e 3.399.271 euro di risorse destinate.

• Comune di Roma: 27 domande finanziate per 961 Reti finanziate e 2.648.168 euro di risorse destinate.

Fondi sbloccati

“La pubblicazione delle graduatorie relative al bando per le Reti d’imprese per attività economiche costituisce un’ottima notizia per i Comuni del Lazio, perché consente di sbloccare l’erogazione di contributi per oltre 15 milioni di euro - ha dichiarato, in una nota, Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione - si tratta di fondi che andranno a sostegno del commercio e che favoriranno la rigenerazione urbana dei territori interessati. Si tratta di un aiuto concreto all’economia locale. L’attenzione dell’amministrazione regionale è e sarà costantemente rivolta al sostegno delle realtà economiche del Lazio. L’obiettivo è quello di non lasciare sole le piccole, medie e microimprese, di prenderle per mano e accompagnarle in un percorso di crescita, nella consapevolezza che dalla sopravvivenza di tante realtà economiche dipendono il futuro di migliaia di famiglie e lo sviluppo della nostra Regione”.