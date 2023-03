Giubileo 2025, qualcosa si muove. Pubblicati tre avvisi per le banchine degradate del Tevere

Qualcosa si muove in vista del Giubileo 2025. Con i tempi che stringono e la consapevolezza di essere già in forte ritardo, la Regione Lazio, con tre distinte determinazioni della direzione lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, ha avviato le procedure per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva per altrettanti interventi lungo le banchine del fiume Tevere. L’avvio dei lavori è ancora lontano ma, quanto meno, si sta cercando di spezzare l’immobilismo che ha caratterizzato gli ultimi mesi.

Ponte Fabricio e Ponte Testaccio

Il primo dei tre interventi riguarda la “valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”. Un lavoro da mezzo milione di euro complessivi. L’intervento riguarda i lavori di manutenzione straordinaria di pulizia della banchina nel tratto in sinistra idraulica ricompreso tra ponte Fabricio e Ponte Testaccio, per uno sviluppo di 2 km circa. I lavori riguarderanno l’eliminazione del limo fluviale depositatosi a seguito delle piene del fiume.

La mancanza di manutenzione, si legge nel progetto, “ha permesso lo svilupparsi negli anni di rovi e canne cresciuti spontaneamente sullo strato di limo. Ad oggi la pavimentazione originaria in lastroni non è più visibile”. Sarà inoltre necessario eliminare i diversi rifiuti che si sono depositati tra la vegetazione e disporre lo sgombero degli insediamenti abusivi nell’area di cantiere.

Ponte Milvio e Ponte Flaminio

Anche questo intervento, come gli altri, costerà mezzo milione di euro. Il tratto in destra idraulica ricompreso tra Ponte Milvio e Ponte Flaminio verte oggi in uno stato di completo abbandono. L’area della banchina è attualmente ricoperta dai sedimenti del fiume e dalla vegetazione spontanea. L’area è stata destinata ad "Oasi Naturalistica" da Piano Stralcio PS5 dell’autorità di bacino.

L’intervento consiste nella sistemazione della banchina e della vegetazione al fine di consentire il proseguo naturale del camminamento verso Ponte Flaminio e la realizzazione delle infrastrutture per la fruizione pubblica. Al fine di garantire “il ripristino ad uno stato di naturalità del sito saranno necessarie opere di sfalcio mirato e di bonifica delle numerose specie alloctone che infestano il versante superiore e l’area delle banchine”.

Ponte Duca D’Aosta e Ponte della Musica

Verrà realizzata una banchina pavimentata tra Ponte Duca d’Aosta e Ponte della Musica. Il tratto di banchina in sinistra idraulica del tratto del Tevere compreso tra queste due infrastrutture verte, come gli altri del resto, in una condizione di importante degrado. In particolare, la pavimentazione costituita da sanpietrini è totalmente ricoperta da limo e sedimenti.

Pertanto, l’intervento prevede la pulizia della pavimentazione esistente. Inoltre, a valle del Ponte Duca d’Aosta è prevista la realizzazione del manto di banchina pavimentata come prolungamento della pavimentazione esistente fino a Ponte della Musica