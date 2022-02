Gas metano: come ottimizzare i consumi in casa tra offerte e buone abitudini con Sorgenia

Il gas metano è uno dei combustibili più diffusi in ambito domestico, poiché ampiamente adoperato per la cottura dei cibi, per il riscaldamento degli ambienti e per la produzione di acqua calda sanitaria. Proprio a causa di questo impiego massiccio, il consumo di gas può determinare bollette salate e arrivare a incidere in modo importante sulle spese familiari.

Per fare in modo che l’impatto sul bilancio mensile sia più contenuto è importante agire su più fronti, per prima cosa valutando attentamente il fornitore con cui sottoscrivere il contratto e in secondo luogo adottando nel quotidiano piccoli accorgimenti con cui eliminare gli sprechi, ottimizzare i consumi e, al contempo, fare bene all’ambiente.

Non bisogna dimenticare, infatti, che il consumo di gas, soprattutto per quanto riguarda il riscaldamento degli edifici, produce un quantitativo importante di emissioni di CO2, rivelandosi uno dei principali responsabili dell’inquinamento del pianeta.

Consumi gas metano: abbattere la spesa scegliendo il giusto fornitore

Per risparmiare sulla bolletta è fondamentale, innanzitutto, affidarsi al giusto fornitore: il consiglio è quello di valutare le promozioni presenti all’interno del mercato libero, che rispetto al servizio di maggior tutela si caratterizza per la presenza di un ventaglio molto più ampio di tariffe.

Gas metano: ottimizzare i consumi con l’isolamento termico degli edifici

Nel valutare le cause che incidono sui costi della bolletta del metano, è importante non sottovalutare il peso che può avere sulla spesa totale la dispersione del calore.

Per diminuire questa fonte di spreco, molto si può fare grazie agli interventi per l’isolamento termico degli edifici, che permettono di ottenere un maggior rendimento, con un assorbimento energetico minimo.

In questo caso, si possono prevedere soluzioni per incrementare l’efficienza energetica della propria abitazione, con interventi atti a rendere più performante l’involucro esterno. Tra questi, la realizzazione di un cappotto esterno o la sostituzione dei vecchi infissi con finestre più performanti, che oltre a ridurre dispersioni di calore migliorando il comfort termo-igrometrico, aiutano a incrementare il valore dell’immobile rendendolo sensibilmente più ecosostenibile.



Come alleggerire la bolletta del gas: dalle buone abitudini alla manutenzione della caldaia

Anche lo stile di vita quotidiano può aiutare a ridurre la spesa per la bolletta del gas, soprattutto in tema di riscaldamento domestico.

Nello specifico, occorre porre un freno alla cattiva abitudine di mantenere le temperature interne eccessivamente elevate, poiché, per assicurare agli ambienti un comfort termico ottimale, nella maggior parte dei casi basta puntare il termostato sui 20°C, una scelta che contribuisce anche a rendere l’ambiente interno più salubre grazie alla minore escursione termica rispetto all’esterno.

Per ottimizzare i consumi di gas è fondamentale anche verificare la tenuta degli infissi, per accertarsi che porte e finestre non siano responsabili di dispersioni di calore in casa: si tratta di un fenomeno che non permette di riscaldare gli ambienti in modo uniforme e che determina una richiesta energetica più elevata proprio nel tentativo di raggiungere una temperatura ottimale.

Ma per far sì che la casa sia sempre opportunamente riscaldata, riducendo ogni possibile fonte di spreco, è altrettanto importante rispettare gli obblighi normativi vigenti e sottoporre la caldaia a regolari ispezioni sia per quello che riguarda la manutenzione ordinaria che il controllo dei fumi.

La prima include una serie di operazioni di pulizia delle componenti fondamentali del dispositivo, lo scambiatore e il bruciatore, con le quali si accerta che l’impianto funzioni ancora correttamente. Attraverso lo studio della combustione dei fumi, invece, si verifica il livello di sicurezza garantito dalla caldaia, nonché la quantità di emissioni di CO2 che la sua attività quotidiana emette nell’ambiente.

Effettuando controlli regolari sarà dunque possibile sostituire con prontezza un apparecchio obsoleto, evitando che prestazioni non ottimali possano avere ripercussioni, anche piuttosto importanti, sul consumo quotidiano di gas naturale.

Al risparmio sulla bolletta del gas concorrono quindi numerosi fattori: una maggiore sensibilizzazione su questo tema sarà quindi fondamentale per muovere il primo passo verso il taglio dei costi.