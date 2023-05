L’azienda taglia le ore: ma c’è chi tra i dipendenti guadagna solo 360 euro al mese

“Il taglio delle ore per alcuni lavoratori vuol dire dover vivere con un salario che non arriva a 360 euro al mese”. E’ l’allarme lanciato dai sindacati sulla situazione dei dipendenti di Formula Servizi, l’azienda che in appalto gestisce il servizio di pulizia negli uffici dell’Ente nazionale per l'aviazione civile.

Taglio delle ore per i lavoratori che puliscono uffici Enac

La chiusura dovuta ad alcuni lavori di ristrutturazione della sede Enac di via Castro Pretorio, hanno indotto la società a tagliare ai suoi 35 ore settimanali, comprimendo così gli stipendi. Quindici in tutto i lavoratori coinvolti che da settimane sono in protesta. Tra loro c’è anche chi ha già un parametro sotto la soglia contrattuale delle 14 ore settimanali e un’ulteriore riduzione vorrebbe dire sprofondare nella crisi più profonda. “Il taglio di 35 ore settimanali è una scelta scellerata e inaccettabile considerando che lo stipendio di alcuni dipendenti non supera i 360 euro mensili. Ore che si andrebbero a cumulare alle 55 ore già mancanti mai ufficialmente comunicate da Formula Servizi ad Enac. A questo diciamo no” - hanno scritto in una nota Filcams Cgil Roma Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti, Uiltucs Roma e Lazio.

La protesta dei lavoratori di Formula Servizi

La richiesta dei sindacati è che le 35 ore dichiarate esubero, vengano ripristinate per tutte le lavoratrici e i lavoratori che operano per Formula Servizi. “Per arrivare all’obiettivo - annunciano le organizzazioni sindacali - proseguiremo la lotta fino a quando l’azienda non rivedrà la propria posizione, comunicando in maniera ufficiale il ripristino dei parametri orari”. Il prossimo incontro tra organizzazioni sindacali e azienda è previsto per il prossimo 18 maggio 2023.