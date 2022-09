Manca l'aumento di 15 euro, addetti nelle scuole dell'infanzia e nei nidi di Fiumicino in stato di agitazione

Mancato aumento stipendiale, due mesi di lavoro in meno e rassicurazioni che non arrivano. Addetti alla pulizia, sorveglianza e assistenza ai bambini nelle scuole nido e dell’infanzia di Fiumicino hanno proclamato lo stato di agitazione, dopo che sono state disattesi alcuni impegni da parte della società che ha l’appalto nelle scuole del territorio. La speranza è che una soluzione si possa trovare il prossimo 21 settembre, quando i sindacati incontreranno i rappresentanti del comune.

L'aumento di 15 euro

La strada da percorrere non è semplice. I sindacati, così come i lavoratori, vorrebbero che il servizio venisse internalizzato, quindi gestito direttamente dall’amministrazione comunale. Nel frattempo, si lotta per vedere il riconoscimento del “parametro 115”, ovvero un incremento stipendiale di 15 euro, promesso già dal 2016. “Questo aumento – spiega a RomaToday Sara Imperatori della Fisascat Cisl Roma e Rieti – serve per legittimare la funzione promiscua che le lavoratrici sono chiamate a svolgere. Queste, infatti, hanno una plurivalenza su quelle che sono le funzioni nel livello di inquadramento”. Le addette svolgono mansioni diverse che, secondo i sindacati, dovrebbero essere finalmente riconosciute.

“Reclamiamo alle società la corresponsione delle indennità relative al ‘parametro 115’ – spiega ancora la Imperatori, in una nota - ovvero a chi si occupa di assistenza al pasto e l’igiene dei bambini. Si tratta di ruoli importanti per i piccoli, che le lavoratrici e i lavoratori svolgono con dedizione, ma che da otto anni non vengono riconosciute. Uno specifico accordo sul tema, siglato nel 2016, è stato costantemente disatteso”.

Due mesi in meno di stipendio

Quest’anno, inoltre, c’è il rischio che gli addetti e le addette perdano anche mesi di stipendio. Il comune di Fiumicino, attaccano i sindacati, ha preparato un bando “senza specificare la durata del servizio. L’articolo 12 del capitolato – riprende Sara Imperatori a RomaToday - delibera che il comune può decidere la cessazione del servizio con qualsiasi tempistica. Se ci atteniamo a quello che è il calendario scolastico, queste persone rischiano di lavorare solo nove mesi, rimanendo quindi senza stipendio. Il comune di Fiumicino dovrebbe garantire, con una delibera aggiuntiva, quella che è la durata del servizio, spalmato sui 12 mesi, come era 8 anni fa”.

I lavoratori e le lavoratrici coinvolte sono circa 60, figure che non possono permettersi di perdere una o due mensilità. Parliamo, infatti, di persone che vivono in famiglie “talvolta monoreddito, che con il loro stipendio già faticano a far fronte all’inflazione: va fatto tutto il possibile per tutelare la loro dignità contributiva e salariale”.

Sara Imperatori auspica che, alla fine, il comune di Fiumicino possa internalizzare il servizio. “Abbiamo recentemente siglato, in altri contesti – conclude la sindacalista - importanti accordi sull’internalizzazione di questa categoria di lavoratrici e lavoratori, che garantiscono al contempo l’occupazione e un servizio importante per i bambini e le famiglie. L’auspicio è che anche il comune di Fiumicino ci ascolti”.