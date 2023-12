Acea firma il protocollo di tutela e riutilizzo dell'acqua

L’ottimizzazione dell’uso dell’acqua e la sua tutela in ambito agricolo, idrico ed energetico. Questo è il tema principale del documento firmato da Acea, Coldiretti, BF E ANBI che andrà a sviluppare sinergie e possibili collaborazioni a tutela dell’acqua. Il documento, il MoU (memorandum of understanding), avrà una durata di due anni e porterà all’avvio di uno scambio di informazioni sull’utilizzo dell’acqua, l’economia circolare e la filiera italiano. Nello specifico si valuteranno investimenti di sviluppo, nuove tecnologie anche nel campo dell’IA in ottica di digital & precision farming per la messa a sicurezza dell’approvvigionamento, tutela e riutilizzo e il recupero sostenibile della risorsa idrica per l’irrigazione.

Attenzione dunque alla sostenibilità con la realizzazione di fertilizzanti e concimi organici e minerali, ovvero l’utilizzo di sottoprodotti agricoli per alimentare impianti per la produzione di biogas e l’impiego per la produzione di energia, al fine di promuovere un modello esteso di sviluppo di filiera totalmente italiana.

Fabrizio Palermo amminsitratore delegato di ACEA, ha dichiarato: “La sigla del protocollo è particolarmente significativa perché lavorare insieme sul tema dell'acqua e sull'importanza della gestione di questa risorsa, che vede l’agricoltura come uno degli utilizzatori principali, è fondamentale. Collaborare con partner di rilievo come Coldiretti, BF e ANBI al fine di identificare le soluzioni operative e tecnologiche più efficaci per il miglior utilizzo dell'acqua è fondamentale. Si tratta di una risorsa troppo importante e preziosa, oggi messa a rischio dagli effetti del cambiamento climatico, che per questo va raccolta, stoccata, preservata e soprattutto riutilizzata. Acea, primo player nazionale nel settore idrico, si sta impegnando in modo concreto su questi temi”.