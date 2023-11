Fiorucci in crisi. Ecco il piano di ristrutturazione per "salvare" la produzione in Italia

Garantire la permanenza in Italia della produzione, la continuità aziendale e una crescita del fatturato di oltre il 20% nei prossimi sei anni: con questi obiettivi Fiorucci, a pochi mesi dall’acquisizione da parte di Navigator Group e White Park Capital del 100% della società, ha annunciato il piano di ristrutturazione e rilancio dello storico marchio italiano del settore dei salumi.

Il piano di ristrutturazione di Fiorucci

Il primo passo di questo ambizioso percorso di crescita, ha fatto sapere l’azienda, sarà caratterizzato da un significativo cambiamento organizzativo della struttura aziendale, seguito da un sostanziale rinnovamento dei processi e un rimodernamento tecnologico degli impianti. Ma sono duecento gli esuberi annunciati tra gli stabilimenti di Roma, quello di Pomezia, e Parma dove i lavoratori sono già sul piede di guerra.

“Le iniziative che prendiamo oggi hanno un unico obiettivo - ha dichiarato Claudio Rustioni, amministratore delegato di Fiorucci SpA - fare in modo che la storia del nostro gruppo prosegua, che gli stabilimenti restino in Italia e continuino a generare benessere nel loro territorio di riferimento. È fondamentale che l’azienda recuperi produttività e competitività per affrontare un mercato sempre più competitivo. Le azioni che abbiamo previsto sono indispensabili e non più rinviabili se vogliamo salvaguardare il futuro dell’azienda, la tutela dei lavoratori e la qualità dei prodotti”.

L’azienda punta al +20% di fatturato

Il piano previsto dal management, e approvato dai nuovi investitori, prevede una serie di azioni molto concrete volte alla crescita di Fiorucci sia sul mercato italiano sia in quello internazionale, con un particolare focus su Paesi chiave come Germania, Austria, Francia e UK. L’obiettivo dichiarato è raggiungere un aumento di fatturato del 20% e soprattutto un ritorno alla redditività media del settore.

“Grazie ai nuovi finanziamenti l’azienda, in questo momento, non ha posizioni debitorie e dispone di liquidità sufficiente per garantire continuità operativa e di pagamenti. Gli oltre 30 milioni di investimenti previsti dal progetto di rilancio saranno fondamentalmente indirizzati a rendere competitiva l’azienda e ad acquisire nuove quote di mercato: ci concentreremo sull’automazione e modernizzazione degli impianti, sull’acquisizione di distributori e catene retail nel nord Italia e all’estero e sulla sicurezza sul lavoro e l’igiene per tutelare sia i nostri dipendenti che i clienti finali”, ha affermato Rustioni.

Tra Pomezia e Parma 200 esuberi

Fiorucci ha aperto nei giorni scorsi un tavolo di lavoro con le organizzazioni sindacali, con le quali si propone di lavorare per ridurre, nel limite del possibile e coerentemente alla situazione di mercato, l’impatto sociale della ristrutturazione “che - ha spiegato in una nota - il declino del fatturato degli ultimi 12 anni ha reso purtroppo improrogabile”.

Nel sito produttivo di Pomezia Santa Palomba è stato proclamato lo stato di agitazione contro il licenziamento collettivo, oggi i lavoratori si sono ritrovati in assemblea per concordare le azioni di protesta e mobilitazione da intraprendere. Come previsto dalla normativa la procedura seguirà il suo corso per i prossimi 75 giorni “con l’obiettivo - sottolinea Fiorucci - di risolvere tutte le posizioni entro il prossimo mese di marzo”.