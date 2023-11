Fiorucci licenzia, annunciati 200 esuberi. Lavoratori sul piede di guerra

Fiorucci licenzia. La storica azienda alimentare specializzata nel settore dei salumi ha annunciato un piano di ristrutturazione che prevede oltre 200 esuberi tra gli stabilimenti di Pomezia Santa Palomba e Parma. La procedura di licenziamento collettivo sarà avviata lunedì 27 novembre. È quanto emerso da un incontro tra la società e i sindacati.

Fiorucci licenzia: annunciati 200 esuberi

Un processo di riorganizzazione che, secondo l’azienda, servirà a rilanciare le produzioni e incrementare le quote di mercato Fiorucci in Italia e all’estero con l’obiettivo di invertire una tendenza negativa che si protrae da oltre un decennio. Ma i lavoratori e le organizzazioni sindacali sono già sul piede di guerra.

“Un copione già visto che rischia di tradursi solo in nuove promesse di investimenti tradite con la perdita di oltre la metà dei posti di lavoro nello storico sito di Pomezia Santa Palomba senza alcuna garanzia di un futuro per lo stabilimento”, ha commentato a margine del tavolo con Fiorucci l’Ugl Agroalimentare.

Lavoratori sul piede di guerra

Fai Cisl, Flai Cgil e Uila hanno chiesto di ricevere informazioni di dettaglio su tale piano e hanno espresso la più assoluta contrarietà alla riorganizzazione proposta. Nello stabilimento alle porte di Roma è così stato proclamato lo stato di agitazione. "Come struttura regionale - ha detto il segretario Ugl Lazio, Armando Valiani - s ono a disposizione della categoria per sensibilizzare la politica affinché possa intervenire per fermare quello che si preannuncia come l'ennesimo dramma sociale. Il licenziamento di 200 professionalità di un'azienda così importante per il territorio, provocherà anche problemi all'indotto con danni per l'intero settore". Lunedì si terranno le assemblee con le lavoratrici e i lavoratori “per decidere - hanno annunciato Fai Cisl, Flai Cgil e Uila - le azioni di lotta da mettere in campo”.