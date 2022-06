I figli di Roberto Wirth alla guida dell'Hassler: "Il nostro destino era qui"

A poco meno di un mese dalla scomparsa di Roberto E. Wirth, patron dello storico Hotel Hassler a piazza Trinità dei Monti, Roberto Wirth Jr. e Veruschka, figli gemelli dell'albergatore svizzero, si presentano al mondo dell’hotellerie rispettivamente come Presidente Esecutivo lui ed Amministratore Delegato lei.

"L’Hassler è nel nostro DNA - dicono i giovani gemelli, classe 1992 - fin da piccoli abbiamo respirato l’albergo e le sue dinamiche, un intreccio di lavoro, casa, passione che da sempre vede tutti i membri della famiglia coinvolti".

Roberto Jr. e Veruschka si trovano oggi di fronte a nuove ed importanti sfide, all’insegna della ricerca di innovazione e di continuità con la tradizione. Un passo fondamentale nella storia imprenditoriale, volta oggi a consolidare un brand che ha nel suo carnet, oltre all’Hassler, il Palazzetto a Roma, l’Hotel Vannucci e Borgo Bastia Creti in Umbria e Parco del Principe in Toscana.

Nati a Roma nel 1992, dopo gli studi in Svizzera presso il Glion Institute of Higher Education, una delle scuole di Hospitality management più prestigiose al mondo, le loro strade si dividono: Veruschka a Boston inizia il suo percorso all’interno di un prestigioso albergo e, poi, a Londra si specializza frequentando un Master in Brand Development, mentre, Roberto Jr. inizia la sua esperienza professionale all’interno di importanti brand internazionali dell’alta ospitalità tra Londra, Washington e Praga. "Sapevamo che il nostro destino era qui", affermano Roberto Jr. e Veruschka.

Così, nel 2017 Roberto Jr. decide di rientrare in Italia per iniziare la sua avventura professionale al fianco del padre all’interno dell’Hassler, a cui darà, grazie anche al suo entusiasmo e al suo background, un'ulteriore spinta internazionale. Nel 2019, invece, Veruschka, forte della sua esperienza, inizia a gestire in piena autonomia e con grandi risultati il Parco del Principe in Toscana, una villa neogotica della fine del 1800.

"Il nostro impegno è quello di mantenere, proseguire e sviluppare il percorso intrapreso da nostro padre e, quindi, quello di mantenere l’Hassler come un albergo indipendente, con un suo carattere, una sua personalità e storia" così i neo eletti parlano del futuro e aggiungono "Il vero segreto della nostra tradizione di famiglia, quello che nostra nonna e nostro papà ci hanno trasmesso, è l’amore e la passione per il lavoro".

Sugli obiettivi futuri non hanno alcun dubbio: diventare sempre più green e sostenibili con azioni e progetti concreti, realizzare una SPA esclusiva all'interno dell’Hassler e riconvertire, attraverso lavori di ristrutturazione, una grotta situata all’interno delle mura antiche che affacciano nel giardino interno dell’Hassler.

Continuare a crescere in Italia e nel mondo e apportare una visione dinamica "in modo da esprimere al meglio il nostro saper fare nel totale rispetto della tradizione che la nostra famiglia porta avanti da 5 generazioni dove il filo conduttore è sempre stato offrire la massima qualità, l’eccellenza. Porteremo tutti i giorni il sorriso, l’energia e la voglia di emergere. In due tutto è più facile".