Ferrovie, interventi sulla linea Roma – Napoli: in un tratto attivi bus sostitutivi

Linea Roma-Napoli via Formia: lavori di potenziamento infrastrutturale fra Cisterna di Latina e Priverno

Continuano gli interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Roma – Napoli via Formia. Per garantire una migliore performance dell’infrastruttura, da oggi Rete Ferroviaria Italiana , Gruppo FS Italiane effettuerà gli interventi in prossimità delle stazioni di Cisterna di Latina e Priverno-Fossanova, prevista la demolizione e ricostruzione del cavalcaferrovia al Km 51+860 (nel Comune di Cisterna di Latina) e la sostituzione del ponte al Km 73+900 (tra le frazioni di Case Rosse e Ceriara del Comune di Sezze).

Le operazioni vedranno oltre 50 persone sui cantieri, per un impegno economico complessivo di circa 5 milioni di euro. Per consentire tali attività, la circolazione ferroviaria sarà interrotta tra le stazioni di Cisterna di Latina e Priverno-Fossanova da oggi, venerdì 9 aprile, a domenica 11 aprile. Al fine di garantire la mobilità dei viaggiatori è stato predisposto un servizio di bus sostitutivi che coprirà diverse tratte ed esigenze di servizio. Tutti i dettagli sono disponibili sui canali web dell’impresa ferroviaria.