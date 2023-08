Ferragosto in crociera: a Civitavecchia previsti 42.000 arrivi con Msc

Grandi numeri di presenze al porto di Civitavecchia per Msc Crociere. Dal porto laziale infatti a Ferragosto si intensifica il suo traffico con oltre 42mila passeggeri pronti a salpare per una crociera nel Mediterraneo.

Civitavecchia sarà tappa di quattro navi della compagnia le MSC e MSC Seaview (“Le Navi che seguono il sole”) quella dedicata a Sophia Loren, MSC Divina e MSC Magnifica che ad agosto effettueranno un totale di 10 scali con importanti benefici per l’indotto turistico nel territorio. A beneficiare dell’intenso via vai non solo Civitavecchia ma anche altre zone del Lazio da Roma a Tarquinia.

Sul boom di passeggeri per Ferragosto Leonardo Massa, Managing Director di MSC Crociere dichiara sottolinea l’importanza della crescita della flotta: “Il Mediterraneo e il l’Italia si confermano i protagonisti indiscussi di quest’estate. Ma il boom di prenotazioni nel Mare Nostrum riguarda l’intero 2023 e non solo questo periodo di alta stagione. Infatti, anche per il prossimo autunno e inverno gli italiani stanno scegliendo le nostre crociere che salpano verso le mete turistiche del Mediterraneo, che si confermano quindi attrattive non solo nei periodi caldi ma durante tutti i mesi dell’anno”.

Ad aumentare l’appeal verso MSC anche il suo programma zero emissioni entro il 2050 che ha già ridotto l’intensità delle emissioni delle navi del 33.5% rispetto al 2008, con l’obiettivo di portare tale riduzione al 40% entro il 2030. Un risultato possibile grazie agli investimenti di MSC Crociere per l’installazione di tecnologie sempre nuove in grado di ridurre le emissioni e di sistemi per ottimizzare l’utilizzo dell’energia. Basti pensare che negli ultimi 6 mesi la Compagnia ha fatto entrare in servizio ben 2 navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL), considerato il combustibile fossile più pulito al mondo disponibile su larga scala.