Una grande festa a tema sport, green, arte e cultura al parco Donatella Colasanti

Valorizzare il territorio come unico mezzo per dare valore, progresso e benessere all’intera società. Regalare alla comunità maggiori aree verdi dove rilassarsi, praticare sport o attività ludiche e creative, preservando la biodiversità e promuovendo la sostenibilità ambientale ed economica.

L'evento green a beneficio della comunità romana

Parchi Agos Green&Smart, progetto avviato nel 2021 da Agos - società leader nel credito al consumo - in collaborazione con Brand forthe City e Fondazione SportCity, sabato 14 ottobre ha nuovamente fatto tappa a Roma con un evento di animazione tenutosi al parco intitolato dal 2021 a Donatella Colasanti. Un momento di festa che ha visto coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio della comunità del quartiere San Paolo e del Municipio VIII di Roma più in generale.

Nel 2022 l’intervento di Parchi Agos Green&Smart aveva portato al rinnovo e alla rigenerazione del parco di concerto con Roma Capitale e il Municipio VIII. Iniziativa sostenuta dalla collaborazione con l’impresa sociale Ridaje, attraverso opere di miglioria degli spazi, di manutenzione e di attivazione e animazione sociale.

Proprio il parco Donatella Colasanti è stato il palcoscenico, sabato 14 ottobre, di un pomeriggio di festa che ha visto coinvolte varie realtà e associazioni del territorio a beneficio della comunità del quartiere San Paolo. L’evento, patrocinato dal Municipio VIII di Roma e organizzato in collaborazione con Ridaje, start-up a vocazione sociale nata nel 2019, nel corso del pomeriggio ha offerto un palinsesto ricco di attività, esibizioni e laboratori a tema sport, green, art e smart, i quattro pillar del progetto.

Dallo sport ai laboratori creativi

Il pomeriggio ha preso il via alle ore 15 con la graditissima visita di Roberto Colasanti che ha letto a tutti i presenti una poesia scritta dalla sorella Donatella. A seguire Maya Vetri, Assessora alla Cultura del Municipio VIII, ha ricordato a tutti i presenti, soprattutto i più giovani, l’importanza di conoscere la storia di Donatella Colasanti in un periodo come il nostro in cui purtroppo la violenza di genere è ancora troppo spesso agli onori della cronaca.

Tante le attività sportive che hanno visto coinvolti bambini e giovani: dagli scacchi grazie all’associazione Il Discobolo, passando per il calcio con la Real Testaccio fino al minivolley in collaborazione con Polisportiva Città Futura. L’associazione Talent Running, invece, si è invece occupata di organizzare attività legate al mondo dell’atletica leggera. Sul tatami posizionato all’interno del parco, il Gruppo Roma 12 ha dato vita a esibizioni di karate con bambini dai 6 anni in su; travolgenti i due momenti dedicati al kung-fu shaolin, sempre con i ragazzi di Roma 12. L’Associazione Nazionale Carabinieri Roma EUR ha portato il proprio know how al parco con un’esercitazione di primo soccorso cui tanti hanno assistito con partecipazione e interesse.

In ambito artistico hanno trovato spazio laboratori e workshop: Ridaje, in collaborazione con l’artista Lola Poleggi, ha organizzato un workshop sull’arte di strada a tema “creazione libera su tela”, mentre le ragazze di Spazio Danza 12 hanno dato vita a diverse performance di danza contemporanea sul palcoscenico offerto dal tatami. Il Museo dello Sport ha offerto ai presenti un assaggio della sua esposizione di oggetti che hanno fatto la storia dello sport.

Sempre Ridaje, infine, è stata protagonista di un gioco teatrale interattivo per bambini e famiglie sull’ambiente e sugli ecosistemi, e del laboratorio “Piantiamola, messa a dimora di piante aromatiche”.

