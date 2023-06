Due multinazionali straniere spostano le loro sedi nella Manhattan di Roma sud

Si occupano di terapie mediche e strumentazioni sanitarie e a breve sposteranno uffici e personale nell'EuroHive, il "business hub" al Castellaccio, inaugurato un anno fa. Le due multinazionali sono la "Karl Storz" e la "Novo Nordisk", rispettivamente nate in Germania e Danimarca.

Il business hub di Castellaccio

EuroHive, la Manhattan di Roma sud, è un progetto "eUrban" ideato dal fondo Silver Fir Capitale SGR insieme al GWM Group. A caratterizzare il complesso c'è la "walkaround gallery", il bosco transitorio e un giardino Zen all'italiana. Le sale meeting, l'auditorium da 75 posti e uno dei 300 parcheggi privati disponibili sono spazi a disposizione di aziende e liberi professionisti, prenotabili tramite un'app dedicata.

I servizi per aziende e liberi professionisti

In totale sono circa 18.500 mq distribuiti su 10 piani fuori terra, con uffici flessibili e modulari e spazi per il lavoro in team grazie alle nuove comodità, due aree di accoglienza di cui con una lounge progettata per eventi, tre sale riunioni attrezzate, un’area con postazioni di lavoro condivise, tre spazi dehors per il lavoro in esterno o momenti informali di condivisione. C'è poi il bistrot, il servizio navetta da/per la metropolitana Eur Fermi.

Oltre 2mila mq per le multinazionali della medicina

Nel caso delle due multinazionali, che si occupano di medicina e strumentazioni mediche, la locazione riguarderà 2.100 mq. "Abbiamo scelto di lavorare non solo sull’infrastruttura di servizi dedicati alle aziende e alle persone - le parole di Andrea Portella di Silver Fir Capitale SGR - ma di costruire un sistema di scelte strategiche e operative riflesse anche nei contratti di locazione, per sancire la volontà di entrambe le parti di rendere concrete le proprie politiche di sostenibilità".